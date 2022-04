Ινδονησία: Εξερράγη το ηφαίστειο Ανάκ Κρακατάου, «παιδί» της ισχυρότερης έκρηξης στα χρονικά

Το ηφαίστειο της Ινδονησίας, Ανάκ Κρακατάου, εξερράγη την Κυριακή, προκαλώντας ένα τεράστιο σύννεφο τέφρας ύψους 3.000 μέτρων, μεταξύ των νήσων Ιάβα και Σουμάτρα.

«Καταγράφουμε σήμερα συνεχείς εκρήξεις με πυκνά σύννεφα που υψώνονται μεταξύ 500 και 3000 μέτρων πάνω από την κορυφή», δήλωσε ο Ντενί Μαρντιόνο της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Ινδονησίας.

Το Ανάκ Κρακατάου, ή «παιδί του Κρακατόα», ένα ηφαιστειακό νησί που προήλθε από το ηφαίστειο Κρακατόα, έχει εκραγεί τουλάχιστον 21 φορές τις τελευταίες εβδομάδες, όμως η σημερινή έκρηξη είναι η ισχυρότερη, σημείωσε ο Μαρντιόνο.

One of history’s most notorious volcanoes is putting on quiet an explosive and violent eruption. #AnakKrakatau #Krakatau #Krakatoa pic.twitter.com/xBR6p2wiSv

— AdaminChicago (@AdaminChicago) April 23, 2022