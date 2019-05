Ινδία: Ο Μόντι ευχαρίστησε τον λαό για την «ιστορική εντολή»

Βάσει του «κύκλου των εποχών» της ινδουιστικής θεολογίας-φιλοσοφίας, η ανθρωπότητα εδώ και χιλιάδες χρόνια βυθίζεται στην περίοδο της παρακμής της – η Ινδοί τη λένε Κάλι Γιούγκα. Πάνω σε αυτήν την υπόθεση (εδώ με τη μαθηματική έννοια, του «δεδομένου») γράφτηκαν από Ευρωπαίους θεωρίες ολόκληρες που εξελίχθηκαν σε ιδεολογικό οπλοστάσιο του απαισιόδοξου και αντινεωτεριστικού νεοφασισμού. Ωστόσο η επάρατος Κάλι Γιούγκα δεν αποκλείει, κατά τα φαινόμενα, ινδουιστικά εθνικιστικά κόμματα να σαρώνουν στις εκλογικές αναμετρήσεις.

Οι προχθεσινές «γνωματεύσεις» των γκάλοπ για τον επικείμενο θρίαμβο του εθνικιστή πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι επιβεβαιώθηκαν την Πέμπτη 23 Μαΐου με πανηγυρικό τρόπο.

Thank you India! The faith placed in our alliance is humbling and gives us strength to work even harder to fulfil people's aspirations.

I salute every BJP Karyakarta for their determination, perseverance & hardwork. They went home to home, elaborating on our development agenda.

— Narendra Modi (@narendramodi) May 23, 2019