Η Μαλάλα Γιουσαφζάι παντρεύτηκε: «Στείλτε μας τις προσευχές σας»

Η ακτιβίστρια Μαλάλα Γιουσαφζάι, η νεότερη κάτοχος του βραβείου Νομπέλ, με το οποίο τιμήθηκε σε ηλικία μόλις 17 ετών, εξέπληξε τα εκατομμύρια των θαυμαστών της ανακοινώνοντας ότι παντρεύτηκε. Και η είδηση έκανε αμέσως τον γύρο του κόσμου.

Στην τελευταία ανάρτηση της εκπληκτικής ζωής της, η 24χρονη Μαλάλα ανέβασε στο Twitter φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Ασέρ Μαλίκ, προπονητή της εθνικής ομάδας κρίκετ του Πακιστάν.

«Σήμερα είναι μια πολύτιμη μέρα στη ζωή μου. Ο Ασέρ κι εγώ δεσμευτήκαμε να είμαστε σύντροφοι για μια ζωή. Γιορτάσαμε μια μικρή τελετή nikkah στο σπίτι μας στο Μπέρμιγχαμ μαζί με τις οικογένειές μας. Στείλτε μας τις προσευχές σας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα περπατήσουμε μαζί στο ταξίδι που έχουμε μπροστά μας», έγραψε στην ανάρτηση που συνοδεύει τις φωτογραφίες της τελετής του γάμου της.

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

📸: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP

— Malala (@Malala) November 9, 2021