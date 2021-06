Γκολφ από το Costa Navarino έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Εχει έκταση 1.250 στρέμματα. Μήκος διαδρομής 6.366 μέτρα. «Πράσινη» περιοχή παιχνιδιού 15.000 τ.μ. Τα 52.000 ενδημικά δέντρα και θάμνοι του ποτίζονται από ανοιχτή δεξαμενή που περιέχει 485.000 κ.μ. νερού. Είναι το ολοκαίνουργιο γήπεδο γκολφ του Costa Navarino, σχεδιασμένο από τον θρύλο του αθλήματος (και, κατά δήλωσή του, «ερωτευμένου με την περιοχή»), Χοσέ Μαρία Ολαθάμπαλ.

Σε 225 μέτρα υψόμετρο, με πανοραμική θέα στον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου και το Ιόνιο, το νέο, ή πιο σωστά, τα δύο νέα γήπεδα γκολφ στο Navarino Hills έχουν ήδη κερδίσει μια σημαντική διάκριση ως ‘World’s Best New Golf Development’ στα βραβεία World Golf Awards 2020. Πλέον κατέχουν μια σπουδαία παγκόσμια πρωτιά. Ανήμερα της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας (23 Ιουνίου) απέκτησαν τον τίτλο του International Olympic Academy Golf Course. Έγιναν δηλαδή τα πρώτα γήπεδα με τη «σφραγίδα» της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ).

Και είναι όντως οι πλησιέστερες εγκαταστάσεις του αθλήματος στην Αρχαία Ολυμπία, όπου και η έδρα της ΔΟΑ. Η ανακοίνωση έγινε σε διαδικτυακή εκδήλωση και σε μια στιγμή που η αναγνωρισιμότητα του γκολφ αυξάνεται. Άλλωστε, η επανένταξή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες (από το Ρίο 2016) αποτέλεσε ορόσημο στην ιστορία του αθλήματος.

«Μια ημέρα θα θυμόμαστε με περηφάνεια τη σημερινή, ακριβώς 30 μέρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο», είπε ο Σπύρος Καπράλος, πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και μέλος της ΔΟΕ. Και πρόσθεσε: «Σήμερα καλούμε όλους τους πολίτες της χώρας μας να συμμετέχουν στις αθλητικές δραστηριότητες. Και μια τέτοια είναι το γκολφ, που δεν έχει ηλικιακά όρια. Να έρθουν περισσότερα νέα παιδιά στο άθλημα, και ποιος ξέρει, ίσως μια μέρα έχουμε και έναν δικό μας αθλητή ή αθλήτρια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης, με αυτή τη συνεργασία περισσότεροι άνθρωποι από όλο τον κόσμο θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το «ιερό» της Αρχαίας Ολυμπίας».

Πράγματι, το Costa Navarino θα προσφέρει τη δυνατότητα στους επισκέπτες του να περιηγηθούν στον χώρο όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και στις (υπό ανακαίνιση) εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Της οποίας ο πρόεδρος, Ισίδωρος Κούβελος, σημείωσε: «Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας θα επιβεβαιώσει το γεγονός ότι η Ολυμπιακή Παιδεία μέσα από την οποία οι Νέοι έρχονται σε επαφή με τον Ολυμπισμό, δεν περιορίζεται στα παραδοσιακά μέσα αλλά επίσης επεκτείνεται σε νέες μεθόδους προσέγγισης που οδηγούν με τη σειρά τους σε καινοτόμα μονοπάτια για περαιτέρω ανάπτυξη».

«Το Costa Navarino ξεκίνησε από δύο εραστές του γκολφ, τον πατέρα μου Καπετάν Βασίλη, και τον επίσης αείμνηστο Θόδωρο Βασιλάκη», τόνισε ο Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, Πρόεδρος της ΤΕΜΕΣ Α.Ε., και πρόσθεσε: «Και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που σήμερα συνεργάζομαι με έναν τρίτο εραστή του γκολφ, τον συνιδρυτή του Navarino Hills, Τόμας Νέμετς. Μας τιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι το νέο γήπεδο θα συμβάλει στην ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ αθλητισμού και εκπαίδευσης και θα μεταδίδει τις αρχές του Ολυμπιακού Κινήματος. Στόχος μας είναι, μέσα από την περαιτέρω ανάπτυξη της Costa Navarino, να συνεχίσουμε να έχουμε θετικό αποτύπωμα στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε, και να καθιερώσουμε έναν αθλητικό και γκολφικό προορισμό υψηλών προδιαγραφών, που θα προσελκύει τα διεθνή κοινά, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και την τοπική κοινωνία».

«Είναι φανταστικό πώς το Costa Navarino κατάφερε να φτιάξει αυτό το γήπεδο σεβόμενο και προστατεύοντας το περιβάλλον», δήλωσε η Σούζαν Πέτερσεν, GEO Sustainable Golf Champion, η οποία αναφέρθηκε και στην ανάγκη «να φέρουμε περισσότερα κορίτσια στο γκολφ, περισσότερα παιδιά να το γνωρίσουν και να το αγαπήσουν όπως εγώ».

«Ερωτεύτηκα αυτό το μέρος, δεν είναι μόνο το γήπεδο, είναι οι άνθρωποι, είναι η φύση, είναι το φαγητό… Έδωσα τον καλύτερο εαυτό μου στον σχεδιασμό», είπε ο Χοσέ Μαρία Ολαθάμπαλ. «Είμαι υπερήφανος που οι μελλοντικές γενιές παικτών του γκολφ θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τις Ολυμπιακές αξίες, μέσω αυτών των εξαιρετικών εγκαταστάσεων».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ, Θωμάς Τόκας, δήλωσε: «Η επανένταξη του γκολφ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αποτέλεσε μια πολύ σημαντική στιγμή για το άθλημα, το οποίο παίζεται σε 207 χώρες ανά τον κόσμο. Το νέο International Olympic Academy Golf Course θα ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη του αθλήματος και θα προσελκύσει νέες γενιές. Θα ήθελα να συγχαρώ την Δ.Ο.Α. και την Costa Navarino για αυτήν την πρωτοποριακή συνεργασία».

Με την επίσημη λειτουργία των 2 νέων γηπέδων για το ευρύ κοινό την άνοιξη του 2022, η Costa Navarino θα προσφέρει στους επισκέπτες της 4 signature γήπεδα γκολφ 18 οπών, τα οποία βρίσκονται σε ανώτερη απόσταση 13 χιλιομέτρων μεταξύ τους, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς γκολφ στην Ευρώπη.

