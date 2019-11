Γαλλία: Μία 15χρονη νεκρή και αρκετοί αγνοούμενοι από κατάρρευση γέφυρας

Μια 15χρονη σκοτώθηκε, κάποιοι τραυματίστηκαν, ενώ εκφράζονται φόβοι για αρκετούς αγνοούμενους, από την κατάρρευση γέφυρας, τη Δευτέρα, στον ποταμό Ταρν στην περιοχή Μιρπουά-σιρ-Ταρν, της Τουλούζης, στη νοτιοδυτική Γαλλία.

«Μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί ένα θύμα, μια 15χρονη, (το πτώμα της οποίας ανασύρθηκε από τον ποταμό), ενώ η μητέρα της, η οποία βρισκόταν μέσα στο όχημα, διασώθηκε, βοηθούμενη κυρίως από περαστικούς», δήλωσε ο εισαγγελέας της Τουλούζης Ντομινίκ Αλζεαρί.

Τουλάχιστον άλλα τρία άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά από τον ποταμό. Τρία οχήματα βρίσκονταν πάνω στη γέφυρα τη στιγμή της κατάρρευσης και βρέθηκαν στα νερά του ποταμού.

Οι πληροφορίες για τους «αρκετούς» αγνοούμενους ήταν συγκεχυμένες. Μεταξύ αυτών ήταν ένας οδηγός φορτηγού και «ίσως» ο οδηγός ενός τρίτου οχήματος, διευκρίνισε ο νομάρχης Ετιέν Γκιγιό.

