e-ΕΦΚΑ: Ψηφιοποιήθηκαν πάνω από 10 εκατομμύρια καρτέλες ενσήμων

Σε μια εκδήλωση που σηματοδοτεί μια από τις μεγαλύτερες τομές στη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, παρουσιάστηκε η ολοκλήρωση του πρώτου έργου ψηφιοποίησης της ασφαλιστικής ιστορίας του e-ΕΦΚΑ, ένα έργο που αλλάζει οριστικά τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται, αναζητούνται και αξιοποιούνται τα ασφαλιστικά δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, οι οποίοι μίλησαν για ένα «άλμα δεκαετιών» στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους.

Η Νίκη Κεραμέως χαρακτήρισε το έργο «πρώτο μεγάλο ορόσημο», ανακοινώνοντας ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση πάνω από 10 εκατομμυρίων καρτελών ενσήμων, ενώ το συνολικό έργο αφορά 53 εκατομμύρια.

Με τη διαδικασία σάρωσης να έχει ξεπεράσει το 80%, η υπουργός υπογράμμισε ότι η ολοκληρωμένη ψηφιοποίηση έως το 2026 θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη επιτάχυνση στην έκδοση συντάξεων. Σήμερα, όπως είπε, ο μέσος χρόνος απονομής κύριας σύνταξης έχει μειωθεί από τις 500 ημέρες του 2019 στις 42, ενώ η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά και την έκδοση των επικουρικών συντάξεων, από την οποία θα ωφεληθούν πάνω από 600.000 πολίτες.

Η υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο εμπόδιο που επί δεκαετίες καθυστερούσε τη λειτουργία του οργανισμού: το τεράστιο χαρτώο αρχείο. Όπως σημείωσε, «όλη η ασφαλιστική ιστορία της χώρας βρισκόταν σε χειρόγραφες καρτέλες ενσήμων», κάτι που καθιστούσε εξαιρετικά αργές και συχνά δύσκολες τις διαδικασίες απονομής συντάξεων. «Βήμα-βήμα, αυτό το εμπόδιο το εξουδετερώνουμε όλοι μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για ένα έργο με βαθιά στρατηγική σημασία έκανε λόγο ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος υπενθύμισε ότι εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» του ΕΣΠΑ, με χρηματοδότηση 10,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τόνισε ότι η ψηφιοποίηση σχεδόν 11 εκατομμυρίων εγγράφων και η δημιουργία ψηφιακών φακέλων για 600.000 ασφαλισμένους ανοίγουν τον δρόμο για διαδικασίες πιο γρήγορες και αποτελεσματικές. Παράλληλα, η συγκέντρωση οργανωμένων δεδομένων δημιουργεί τη βάση για ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, που θα βελτιώσουν περαιτέρω την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο υπουργός υπενθύμισε επίσης ότι το έργο αυτό λειτουργεί συμπληρωματικά με το μεγάλο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, που αφορά την ψηφιοποίηση περισσότερων από 1,2 δισεκατομμυρίων σελίδων δημόσιων αρχείων σε μορφή κατάλληλη για χρήση AI, επισημαίνοντας ότι «όταν δουλεύουμε συντονισμένα, μπορούμε να αλλάξουμε ουσιαστικά το κράτος».

Στη νέα εποχή του e-ΕΦΚΑ αναφέρθηκε και ο διοικητής του φορέα, Αλέξανδρος Βαρβέρης, τονίζοντας ότι με τη μετατροπή εκατομμυρίων χειρόγραφων σελίδων σε ψηφιακά δεδομένα, ο οργανισμός αφήνει οριστικά πίσω του τη γραφειοκρατία του χαρτιού. Όπως είπε, η αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει «εξυπηρέτηση με ταχύτητα, ακρίβεια και διαφάνεια», σε ένα σύστημα που γίνεται πιο λειτουργικό και πιο φιλικό προς τον πολίτη.

Το έργο, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2026, θεωρείται θεμέλιο για ένα σύγχρονο και αποδοτικό ασφαλιστικό σύστημα, ικανό να προσφέρει υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς τα εμπόδια του παρελθόντος.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News