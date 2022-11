Δένδιας: Η συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ, παράδειγμα ειρηνικής διευθέτησης διαφορών

Η συμφωνία μεταξύ του Λιβάνου με το Ισραήλ δημιουργεί ένα υπόδειγμα, δείχνει ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών είναι δυνατή σε κάθε περίπτωση με μια βασική προϋπόθεση, τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και των κανόνων του διαλόγου, διαμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε κοινές δηλώσεις με τον λιβανέζο ομόλογό του, Αμπντουλάχ Μπου Χαμπίμπ, μετά το πέρας της συνάντησής τους. «Η εξέλιξη αυτή, ανοίγει τον δρόμο για προσαρμογή της αντίστοιχης συμφωνίας μεταξύ Λιβάνου και Κύπρου, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις γι’ αυτό» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας, επανέλαβε πως η συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ αποτελεί παράδειγμα ειρηνικής διευθέτησης διαφορών στον τομέα αυτό και προέτρεψε να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα όλες οι χώρες.

Απευθυνόμενος στον λιβανέζο ομόλογό του, ο υπουργός Εξωτερικών τον συνεχάρη για την «ιστορική συμφωνία» οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, που επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, ιδιαίτερα του ειδικού απεσταλμένου για τα διεθνή ενεργειακά θέματα του Αμος Χοκστάιν, όπως σημείωσε. Επίσης, υπενθύμισε πως η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που χαιρέτισαν αυτή τη συμφωνία σαν βασικό παράγοντα σταθεροποίησης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, υπενθύμισε πως έχει πρόσφατα συνομολογήσει δύο συμφωνίες, με την Αίγυπτο και την Ιταλία και επίσης έχει καταλήξει σε μια συμφωνία με την Αλβανία για την προσφυγή στη Χάγη, με την οποία συζητά τους όρους του συμφωνητικού προσφυγής, συμπλήρωσε.

Διαμήνυσε, επίσης, ότι η Ελλάδα προσβλέπει στην οριοθέτηση αποκλειστικών οικονομικών ζωνών με τη Λιβύη, μόλις προκύψει μια εκλεγμένη κυβέρνηση στη χώρα αυτή της Βόρειας Αφρικής. «Ετσι, θα δημιουργηθεί ένα άλλο ακόμα τρίγωνο σταθερότητας: Ελλάδα, Αίγυπτος, Λιβύη, στην Ανατολική Μεσόγειο. Και θα θέλαμε μετά, το παράδειγμα αυτό να επεκταθεί και στη γειτονική Τουρκία» ανέφερε ο Νίκος Δένδιας. «Ευελπιστούμε μετά τις εκλογές στην Τουρκία, θα μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε με την Τουρκία τη μοναδική διμερή διαφορά μας, επί τη βάσει πάντα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας», τόνισε.

Ωστόσο, εξέφρασε τη λύπη του ότι η Τουρκία κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, «επιδιώκει προκλήσεις, επιδιώκει επιβολή θέσεων που δεν έχουν καμία σχέση με το Διεθνές Δίκαιο, επιδιώκει λύσεις που αγνοούν τη γεωγραφία και την απλή κοινή λογική, όπως το πρόσφατο άκυρο, παράνομο, ανύπαρκτο μνημόνιο εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων μεταξύ της τουρκικής κυβέρνησης και της κυβέρνησης της Τρίπολης».

Εστιάζοντας στις διμερείς σχέσεις, ο κ. Δένδιας είπε ότι, για την Ελλάδα οι επαφές με τον Λίβανο έχουν μια τεράστια σημασία και εξέφρασε τη βούληση για εμβάθυνση της συνεργασίας. Πιάνοντας το νήμα των σχέσεων από την αρχαιότητα, είπε πως οι δύο λαοί συναντιόντουσαν στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου, δημιούργησαν σημαντικούς πολιτισμούς και οι σχέσεις τους σφυρηλατήθηκαν μέσα από τους αιώνες, όπως μαρτυρεί η μακραίωνη παρουσία της ελληνορθόδοξης κοινότητας στον Λίβανο. Επίσης, αναφέρθηκε στη «σημαντική παρουσία» της λιβανέζικης κοινότητας στην Αθήνα.

Ειδική αναφορά έκανε στα μνημόνια που υπέγραψε με τον λιβανέζο ομόλογό του για την κατάργηση θεώρησης εισόδου για κατόχους διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων, καθώς και στον τομέα της Διπλωματικής Εκπαίδευσης. «Τα μνημόνια που υπογράψαμε αποτελούν προάγγελο εμβάθυνσης της συνεργασίας μας» ανέφερε και διαμήνυσε πως η Ελλάδα θα στέκεται πάντα στο πλευρό του Λιβάνου, υπενθυμίζοντας ότι ήταν η πρώτη χώρα που ανταποκρίθηκε μετά την πρόσφατη έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού και διαβεβαίωσε πως θα συνεχίσει να επιδεικνύει αλληλεγγύη στον λαό του Λιβάνου.

Ι signed with #Lebanon counterpart, Abdallah Bou Habib, 2 Memoranda between @GreeceMFA

🇬🇷 & @Mofalebanon 🇱🇧:

🔹 #MoU on visa waiver for holders of diplomatic and service passports

🔹 #MoU in the field of Diplomatic Education pic.twitter.com/i3Iv7Tclnz

— Nikos Dendias (@NikosDendias) November 11, 2022