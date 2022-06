«Ας κάτσουμε να τα βρούμε», λέει τώρα ο Ακάρ – Τι είπε για το τετ α τετ με Παναγιωτόπουλο

Μεταστροφής συνέχεια για τον τούρκο υπουργό Αμυνας, Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος μία ημέρα μετά το σύντομο τετ α τετ που είχε με τον έλληνα ομόλογό του Νίκο Παναγιωτόπουλο, παρουσιάστηκε και πάλι ηπιότερος σε σχέση με τις πρόσφατες απειλές του κατά της Ελλάδας, εκτιμώντας ότι οι ελληνοτουρκικές διαφορές μπορούν να επιλυθούν στο τραπέζι του διαλόγου και γι΄αυτό και πρέπει να μείνουν ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας.

Turkish Defense Minister Hulusi Akar met with his Greek counterpart Nikos Panagiotopoulos on the sidelines of the NATO DM's Meeting. Akar stressed the need to keep communication channels open, focus on a positive agenda and ease bilateral/regional tension through dialogue. pic.twitter.com/Pd3aBc3mH3

