Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου εξελέγη η Εύα Καϊλή

Αντιπρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, και μάλιστα από τον πρώτο γύρο, εξελέγη η Εύα Καϊλή. Η ελληνίδα πολιτικός απέσπασε με άνεση το 50%+1 του συνόλου των ψηφισάντων και βρέθηκε στην 5η θέση με 454 ψήφους.

✅Congratulations to our newly elected S&D Vice-Presidents of the European Parliament! 👏👏👏

This strong team will fight for our progressive priorities within the EP Bureau. For a fair and social Europe. For women’s rights, democracy and the rule of law. 🇪🇺🌹 pic.twitter.com/wFfg5WBhpd

— S&D Group (@TheProgressives) January 18, 2022