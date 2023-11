Αμετανόητος παρά την αποδοκιμασία ο Σούνακ: «Οι δεσμεύσεις [Μητσοτάκη] αθετήθηκαν»

Στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση για το διπλωματικό επεισόδιο με τη σπασμωδική του απόφαση να ακυρώσει τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο βρετανός πρωθυπουργός Ρϊσι Σούνακ επανέλαβε τον ισχυρισμό περί δέσμευσης της ελληνικής πλευράς να μη τεθεί κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Λονδίνο θέμα Γλυπτών – κάτι που διαψεύστηκε κατηγορηματικά από την Αθήνα- εμμένοντας στην επίσημη θέση της Ντάουνινγκ Στριτ ότι η ευθύνη ανήκει στην ελληνική πλευρά που αθέτησε την υποτιθέμενη δέσμευσή της.

«Υπήρξαν συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις για το θέμα [των Γλυπτών του Παρθενώνα] από αυτή τη χώρα και στη συνέχεια αθετήθηκαν. Μπορεί να ξενίζει [η ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης] , αλλά η άποψή μου είναι ότι όταν οι άνθρωποι αναλαμβάνουν δεσμεύσεις πρέπει να τις τηρούν», είπε ο Σούνακ, κληθείς από τον επικεφαλής των Εργατικών και αρχηγό της αντιπολίτευσης στη Βουλή των Κοινοτήτων, Κιρ Στάρμερ, να εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν στη διπλωματική απρέπεια απέναντι στον έλληνα Πρωθυπουργό.

Labour leader Keir Starmer asks Rishi Sunak why he cancelled a meeting with Greek PM Kyriakos Mitsotakis meant to address "serious issues"

Sunak says "specific commitments and specific assurances were made… and then were broken"

