Στα καζάν-καζάν το γυρίζει ο Ερντογάν με ευχές για «νέα σελίδα» στα ελληνοτουρκικά

Στα περί λύσεων καζάν-καζάν στις ελληνοτουρκικές διαφορές «επέστρεψε» ο Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας την Τετάρτη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος του, ΑΚΡ, ενόψει της επικείμενης επίσκεψής του στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου.

Με την Ελλάδα, είπε ο τούρκος πρόεδρος, «είχαμε τις διαφωνίες μας χθες και τις έχουμε και σήμερα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο. Υπάρχουν πολλά θέματα στα οποία μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας. Εύχομαι η επίσκεψη αυτή να συμβάλει στο άνοιγμα μιας νέας σελίδας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στα ελληνοτουρκικά δεν υπάρχει πρόβλημα που να μην μπορεί να ξεπεραστεί, κάνοντας παράλληλα λόγο για «σημαντική ευκαιρία» προκειμένου οι δύο γείτονες να καταλήξουν σε λύσεις win-win.

«Εφαρμόζουμε με επιτυχία τη στρατηγική μας για την αύξηση του αριθμού των φίλων μας και τη μείωση του αριθμού των αντιπάλων μας στην εξωτερική πολιτική», ξεκίνησε τη σχετική αναφορά του ο τούρκος πρόεδρος και συνέχισε λέγοντας:

«Δεν βλέπουμε τη διπλωματία ως ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος, όπου η μία πλευρά χάνει και η άλλη κερδίζει». Και όπως προαναφέρθηκε, έκανε λόγο για «σημαντική ευκαιρία, με την οποία λαμβάνει σάρκα και οστά η αρχή τού να βγαίνουν όλοι κερδισμένοι, kazan-kazan», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε χρησιμοποιώντας την προσφιλή του φράση.

