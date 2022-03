Αλλάζει στρατηγική ο ρωσικός στρατός;

Η καθημερινή ενημέρωση για την πορεία του πολέμου από το βρετανικό υπουργείο Αμυνας είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες ανοιχτές πηγές που μας επιτρέπουν να δούμε πώς παρακολουθούν τον πόλεμο οι ένοπλες δυνάμεις στη Δύση.

Το Σάββατο το βρετανικό υπουργείο προβαίνει στην εκτίμηση ότι η τακτική του ρωσικού στρατού αλλάζει και μάλιστα με τρόπο τέτοιο ώστε να κινδυνεύουν ακόμη περισσότερο οι άμαχοι από τα πυρά των εισβολέων.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 March 2022

