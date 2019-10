Ημασταν στην παγκόσμια πρεμιέρα του νέου VW Golf

Από το 1974 έχει ξεκινήσει το VW Golf το δικό του success story. Είναι το αυτοκίνητο που έγινε ηγέτης στα μικρομεσαία, αυτό που δημιούργησε το GTi και αυτό που κάποιοι λατρεύουν να μισούν Η συνταγή επιτυχίας του «Γκόλφινες».

Κατά την ταπεινή μου γνώμη, η επτυχία του συνοψίζεται στις παρακάτω τρεις προτάσεις: Το Golf είναι ένα διαχρονικό, σοβαρό, χωρίς εκκεντρικότητες, αισθητικό διαβατήριο. Με μία οδική συμπεριφορά που χτίζει εμπιστοσύνη ακόμα κι αν είσαι αυτόχειρας. Και, τέλος, το Golf εκφράζει μία ολιστική προσέγγιση στο πώς αντιλαμβάνεται ο μέσος άνθρωπος την ποιότητα της μετακίνησης στο δυτικό κόσμο.

Βλέποντας τις φωτογραφίες του νέου VW Golf δεν εκπλήσσεσαι. Δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα, μα τίποτα άλλο. Εξέλιξη, όχι επανάσταση, εξέλιξη, όχι επανάσταση είναι το βουδιστικό μάντρα που συνοδεύει το αισθητικόν, έστω, του πράγματος. Ξέρετε ποιο είναι το κλισέ. Εννοείται. Το ποδοσφαιρικών καταβολών «ομάδα που κερδίζει, δεν την αλλάζεις». Και εν προκειμένω φαίνεται πως δουλεύει στην πράξη.

Όσο όμως κι αν η δοκιμασμένη σχεδιαστική φόρμα της VW παραμένει λίγο-πολύ αναμενόμενη, είναι η ψηφιοποίηση και οι λεπτομέρειες εντός που κάνουν την νέα, 8η γενιά να προχωρά στο χρόνο

Τάδε έφη Kosmocar

Η επίσημη ενημέρωση που λάβαμε σήμερα από την επίσημη εισαγωγική είναι εκτεταμένη. Περισσότερο απ΄ό,τι συνηθίζεται σε ένα τυπικό δελτίο Τύπου. Είναι, βλέπετε, η περίπτωση Golf. Κάτι σαν θεμέλιος λίθος της κατηγορίας, αυτός που χρόνια τώρα ο ανταγωνισμός κοιτάζει την πλάτη του στο χάρτη των πωλήσεων.

Με 35 εκατομμύρια πωλήσεις σε 45 χρόνια, το VW Golf είναι το πιο επιτυχημένο ευρωπαϊκό αυτοκίνητο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, έρχεται δεύτερο μόνο δίπλα στην Toyota Corolla που έχει 39 εκ. Ακόμα κι ο «σκαραβαίος», που έβγαινε αειθαλής απ΄ το 1938 ως το 2006, έχει μείνει πίσω του.

Διαστάσεις και αεροδυναμική

Το νέο Golf δεν δείχνει τόσο ψηλό, δίνοντας την εντύπωση ενός δυναμικού αμαξώματος, παρόλα αυτά διατηρεί τις κόμπακτ διαστάσεις του με μήκος 4.284 mm., πλάτος 1.789 mm και ύψος 1.456 mm Το μεταξόνιο μετρά 2.636 mm. Η βελτιωμένη αεροδυναμική δείχνει πως κάθε σημείο του αμαξώματος έχει επανασχεδιαστεί ώστε η μετωπική επιφάνεια να μειωθεί στα 2,21 τ.μ. και ο συντελεστής οπισθέλκουσας στο εντυπωσιακό 0,275.

Η ψηφιοποίηση

Μερικά χαρακτηριστικά του νέου VW Golf είναι τα ακόλουθα:

Ανθρωποκεντρικό. Οι οθόνες και οι διακόπτες έχουν ψηφιοποιηθεί προσφέροντας νέες, μοναδικές δυνατότητες ελέγχου

Innovision Cockpit. Το Golf είναι το πρώτο μοντέλο σε αυτό το επίπεδο τιμής με στάνταρ τον πλήρως ψηφιακό πίνακα ελέγχου

Eξυπνος φωνητικός έλεγχος. Ο προηγμένος φωνητικός έλεγχος ανταποκρίνεται στις φυσικές εντολές και είναι πολύ εύκολος στην χρήση του

Στο νέας γενιάς Golf ενσωματώνονται τεχνολογίες όπως αυτή που συμβατά smartphones θα αντικαταστήσουν τα κλασικά κλειδιά ενώ οι υπηρεσίες We Connect και We Connect Plus υποστηρίζουν απευθείας αναπαραγωγή μουσικής (streaming), Internet Radio και άλλες online λειτουργίες

On demand χαρακτηριστικά. H υπηρεσία We Upgade θα επιτρέπει την ενεργοποίηση νεών λειτουργιών και συστημάτων στο Golf

Ask Alexa. Η ψηφιακή βοηθός είναι ενσωματωμένη στο Golf. Όποτε ζητηθεί αναπαράγει μουσική, ελέγχει συμβατές οικιακές συσκευές, ενημερώνει για τα νέα ή τον καιρό κ.α.

Η ιδέα της κοινής πλατφόρμας

Τα εύσημα στον εκκλιπόντα Η ιστορία της κοινής πλατφόρμας πάει πολύ πίσω. Μέρος της επιτυχίας της η VW το οφείλει στον προσφάτως εκκλιπόντα Ferdinand Piëch, εγγονό του Ferdinand Porsche. Ήταν αυτός που ανέλαβε το 1993 την VW, τρεις μόλις μήνες πριν κηρυχθεί σε πτώχευση. Χάρη σ΄αυτόν μέσα σε λίγα χρόνια έκανε το τεράστιο comeback. Τότε, ο Piëch συνέλαβε την ιδέα του να »μοιράζονται» κοινές πλατφόρμες ανάμεσα σε μοντέλα της γκάμας. Κάτι που το κάνουν οι περισσότεροι κατασκευαστές στις μέρες μας.

Η φιλοσοφία της κοινής πλατφόρμας κατακρίθηκε έντονα από τον Ειδικό Τύπο της εποχής που έβλεπε να χάνεται μέρος της ατομικότητας του κάθε αυτοκινήτου σε απροσδιόριστες πλατφόρμες. Σε έναν ιδανικό κόσμο είχε δίκιο. Αλλά ο κόσμος δεν είναι ιδανικός

Όμως ο μεγάλος Piëch είχε δει από νωρίς το έργο και απόδειξη, πλέον, αποτελεί πως η στρατηγική υιοθετήθηκε γενικότερα στην αυτοκίνηση. Η ιστορία, οι πωλήσεις και η συνείδηση ενός πιο γενικευμένου κοινού τον δικαίωσε καθώς οι περισσότεροι πλέον κατασκευαστές τον ακολούθησαν μειώνοντας έτσι αισθητά το κόστος παραγωγής. Με δυο κουβέντες, το Golf ήταν ο πρωτεργάτης στην κλάση των μικρομεσαίων.

Προχώρα στο σήμερα. Για το σασί του νέου Golf

Η πιο πρόσφατη έκδοση της πλατφόρμας MQB κάνει ντεμπούτο στην όγδοη γενιά του Golf. Αυτό υποδηλώνει και το προφανές: το Golf πάντα ήταν και είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό μοντέλο παραγωγής. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως το Golf ήταν το πρώτο μοντέλο της μάρκας το 2012 που «χτίστηκε» στη μεταβλητή πλατφόρμα MQB, πάνω στην οποία βασίστηκαν παγκόσμια best-sellers της μάρκας όπως το Passat ή το Jetta για την αγορά των ΗΠΑ.



H πρόγευση της ηλεκτροκίνησης

Με πέντε υβριδικές εκδόσεις εισάγει την κατηγορία του στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Με την ψηφιακή αρχιτεκτονική του στο εσωτερικό, θέτει νέες διαστάσεις στον έξυπνο χειρισμό, η υποβοήθηση οδήγησης είναι δυνατή έως τα 210 χλμ./ώρα, ενώ είναι το πρώτο Volkswagen που εξοπλίζεται με το σύστημα επικοινωνίας Car2X που αναγνωρίζει και προειδοποιεί για επικίνδυνες καταστάσεις.

Ενημερωτικά, οι πρώτες παραδόσεις θα ξεκινήσουν μέσα στο Δεκέμβριο με αρχή τη γερμανική και αυστριακή αγορά. Μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2020 θα έχει ολοκληρωθεί η διάθεση του Golf σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές