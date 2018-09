Ερχονται στη μικρή οθόνη: αγωνιστές γιατροί, δαιμόνιοι ντετέκτιβ

Είναι αλήθεια ότι στα πανάκριβα αμερικανικά νοσοκομεία όλα γίνονται για το κέρδος; Μπορούν οι γιατροί τους να φέρουν έτσι τα πράγματα ώστε ακόμη κι από καρκινοπαθείς, που δεν έχουν και πολλές ελπίδες, να εισπράττουν ως τα στερνά για άχρηστες, εν τέλει, ακριβές εξετάσεις, από τους ίδιους, την οικογένειά τους ή τις ασφαλιστικές εταιρείες; Μία τηλεοπτική σειρά έχει την απάντηση. «The Resident», με τον Ματ Τσούκρι (γνωστό ως δικηγόρο Κάρι Άγκος στην επιτυχημένη σειρά των 154 επεισοδίων «The Good Wife»), που μέσα από τα περιστατικά της καθημερινότητας σε ένα νοσοκομείο του αμερικανικού Νότου, αποκαλύπτει πολλά και… προσοδοφόρα. Και αδίστακτα, επίσης. (Kάθε Τρίτη στις 21.00, COSMOTE CINEMA 4HD, ο 2ος κύκλος της σειράς).

Όχι πως πάει πίσω και μία νεόκοπη ιατρική τηλεοπτική σειρά για το αρχαιότερο νοσηλευτικό ίδρυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Bellevue της Νέας Υόρκης, πόλη την οποία έστησαν Ολλανδοί ως «New Amsterdam», όπως και ο τίτλος της σειράς που ετοιμάζεται για την παγκόσμια πρεμιέρα της. Και αμέσως μετά για την α’ τηλεοπτική προβολή της στο κανάλι των τηλεοπτικών σειρών της COSMOTE TV (από 27/9, στις 23.00, COSMOTE CINEMA 4HD). Που, εν τέλει, έχει ως άξονα, χάρη και στα στόρι των σειρών, αληθινές ιστορίες. Όπως αυτές που ζει ο διευθυντής του Bellevue στο «New Amsterdam», προσπαθώντας να βάλει στο πλάνο πρώτα την ανθρώπινη ζωή κι έπειτα το κέρδος. Φτάνοντας να απολύσει ολόκληρο το καρδιολογικό τμήμα…

Ξεκινήσαμε με πραγματικές ή σχεδόν πραγματικές, πάντως βασισμένες σε πραγματικά στοιχεία, γεγονότα και προθέσεις, ιστορίες. Αυτές που διατρέχουν τις 14 νέες σειρές ή νέους κύκλους ήδη επιτυχημένων σειρών που βάζει στο πρόγραμμα για τον Σεπτέμβριο η COSMOTE TV. Και μπορούμε να τις απολαμβάνουμε, εκτός από την τηλεόραση, στα smartphones, τα τάμπλετ ,και τον υπολογιστή, χάρη στην υπηρεσία COSMOTE TV GO.

Από τις ιατρικές και τις αστυνομικές-δικαστικές μέχρι, ας πούμε, τη βρετανική δραματική «The Split», δια χειρός της βραβευμένης σεναριογράφου Έιμπι Μόργκαν (γνωστής από την ταινία για την Μάργκαρετ Θάτσερ, «Η Σιδηρά Κυρία» και από την «Σουφραζέτα», και πάλι με την Μέριλ Στριπ). Η σειρά παρακολουθεί τις περιπέτειες της αφιερωμένης στο δίκαιο των… διαζυγίων οικογένειας Νταφό, με την μεγαλύτερη κόρη να δουλεύει στην νομική εταιρεία αντίπαλης οικογένειας (η σειρά θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, στις 23.00 στο COSMOTE CINEMA 4HD).

Ιστορίες είναι η λέξη κλειδί. Και οι ιστορίες των σειρών του Σεπτεμβρίου ακολουθούν:

Ανάμεσα στον θάνατο και τη φιλία

«Η φιλία δεν είναι μεγάλο πράγμα. Είναι ένα εκατομμύριο… μικρά πράγματα». Απόφθεγμα κι αυτό. Όταν μάλιστα την ουσία του οι φίλοι χρειάζεται να την ανακαλύψουν μετά τον θάνατο του κολλητού τους και να αποφασίσουν να τα ζήσουν όσο πιο πολύ γίνεται αυτά τα εκατομμύρια μικρά πράγματα, «A Million Little Things». Όπως είναι και ο τίτλος της ολοκαίνουργιας τηλεοπτικής σειράς του ABC, που θα… φτάσει στην Ελλάδα μόλις 48 ώρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, χάρη στην COSMOTE TV (από τις 28/9, στις 22.00, COSMOTE CINEMA 4HD).

Ατού της σειράς ο υποψήφιος για ΕΜΜΥ Ρον Λίβινγκστον, γνωστός από τις βραβευμένες σειρές «A Band Of Brothers», παραγωγής των Στίβεν Σπίλμπεργκ και Τομ Χανκς, «Boardwalk Empire», που ξεκίνησε με την υπογραφή του Μάρτιν Σκορσέζε και «Sex And The City». Ο τίτλος, όμως, δεν αφορά μόνον το μότο της σειράς, αλλά είναι και ένα παιχνίδι με τον τίτλο «A Million Little Pieces», το υποτιθέμενο αυτοβιογραφικό -που αποδείχτηκε εν μέρει προϊόν υπερβολικής φαντασίας- μπεστ σέλερ του άλλοτε ναρκομανή και αλκοολικού Τζέιμς Φρέι. Πέρα από το ομώνυμο κομμάτι των Placebo…

Όταν οι Ολλανδοί έστηναν τη Νέα Υόρκη…

Τότε, λοιπόν, γεννήθηκε το New Amsterdam ή Nieuw Amsterdam, που έμελλε να γίνει η σημερινή μεγαλούπολη. Τότε, το Μάρτιο του 1736, γεννήθηκε και το αρχαιότερο νοσοκομείο της Αμερικής, το Bellevue, το οποίο ακόμη και σήμερα επισκέπτονται πάνω από 700.000 ασθενείς το χρόνο. Μια νέα, πολυαναμενόμενη, ιατρική τηλεοπτική σειρά φέρει τον τίτλο της ολλανδικής… Νέας Υόρκης, «New Amsterdam» (από τις 27/9, στις 23.00, στο COSMOTE CINEMA 4HD) και παρακολουθεί τις προσπάθειες του διευθυντή του πιο ιστορικού νοσηλευτικού ιδρύματος (ο Ράιαν Εγκολντ του «Blacklist») να καθαρίσει από αγκυλώσεις και προβλήματα το Bellevue. Το κλου; Το εν λόγω νοσοκομείο είναι το μόνο, λένε, παγκοσμίως που είναι σε θέση να κουράρει τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ασθενείς με Έμπολα και κρατούμενους των φυλακών Ράικερς. Ως παραγωγός της νεόκοπης σειράς εμφανίζεται ο δρ. Έρικ Μανχάιμερ, άλλοτε διευθυντής του New York City’s Bellevue Hospital και συγγραφέας του αυτοβιογραφικού βιβλίου «Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital», στο οποίο και βασίστηκε το σενάριο.

Από το αστυνομικό τμήμα στο FBI

Αν σας πουν τη φράση «Νόμος και Τάξη», τι σας έρχεται στον νου; Ίσως η πιο επιτυχημένη αστυνομική – δικαστική σειρά των σειρών. Ή και το όνομα του Ντικ Γουλφ, του αμερικανού παραγωγού που κέρδισε επάξια ένα αστέρι στην «Λεωφόρο της Δόξας» του Χόλιγουντ, βραβεία ΕΜΜΥ και άλλα πολλά χάρη στις έξι διαφορετικές σειρές (ακόμη και με ομάδα για «ειδικά θύματα» – Special Victims Unit) πάνω στο επιτυχημένο μοντέλο του αρχικού, στα 90s, μοντέλου του «Νόμος και Τάξη», με φόντο τη Νέα Υόρκη, συν τέσσερις διεθνείς αντίστοιχες τηλεοπτικές σειρές, συν την σειρά Chicago (από το 2012), που απέφερε άλλα τέσσερα τηλεοπτικά αστυνομικά και δικαστικά σίριαλ. Ο πολύς κύριος Γουλφ λοιπόν είπε, ύστερα από 14 συναπτές επιτυχίες της «μυστικής συνταγής» του, να περάσει από τα αστυνομικά τμήματα και τις δικαστικές αίθουσες στα γραφεία και τις δράσεις του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών. «FBI», έτσι απλά, είναι ο τίτλος της σειράς που κάνει την πρεμιέρα της στην COSMOTE TV (26/9, 22.00), ύστερα από την αμερικανική παγκόσμια πρεμιέρα της, με τον Ντικ Γουλφ στο τιμόνι και τους συντελεστές των σειρών «Νόμος και Τάξη» σε νευραλγικές θέσεις της παραγωγής.

80’s, 80’s, είστε αλήθεια εδώ;

Δεν ξέρω αν το θυμάστε, από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, αλλά το όνομα «Μαγκάιβερ» είχε γίνει συνώνυμο για τον πολυμήχανο πράκτορα, που μπορεί να τα καταφέρει όλα και να εξοντώσει τους κακούς με το σήμα κατατεθέν του, έναν ελβετικό σουγιά! Μιλάμε για τον πράκτορα και συνεργάτη των Ειδικών Δυνάμεων με το όνομα (που ελάχιστοι θυμούνται) Άνγκους ΜακΓκάιβερ, ήρωα της τηλεοπτικής σειράς «MacGyver», που βγήκε στον αέρα παγκοσμίως από το 1985 έως το 1991 και άφησε εποχή και το όνομα – σύνθημα «Μαγκάιβερ» ή «μαγκαϊβερίζω» όχι μόνον στις αγγλόφωνες χώρες, αλλά και στην Ελλάδα. Η τηλεοπτική βιομηχανία δεν τα ξεχνά κάτι τέτοια και η σειρά βρίσκεται ήδη στον τρίτο κύκλο της, και έρχεται στην COSMOTE TV (από 30/9,στις 23.00, COSMOTE CINEMA 4HD).

Δεν είναι όμως το μόνο τηλεοπτικό reboot από τα τηλεοπτικά 80’s που θα δούμε. Πρεμιέρα έκανε και η «επανακυκλοφορία» ενός άλλου θρυλικού τηλεοπτικού ήρωα, του ιδιωτικού ντετέκτιβ «Magnum P.I.» (Κάθε Τρίτη, στις 23.00, COSMOTE CINEMA 4HD). Σειρά που έκανε γνωστό τον ωραίο της εποχής Τομ Σέλεκ, όσο έβγαινε στον αέρα διεθνώς, από το 1980 έως το 1988. Ο Τομ Σέλεκ επιστρέφει και στο ολοκαίνουργιο reboot της σειράς, ως Τόμας Σάλιβαν Μάγκνουμ Δ’, που ζει σε ένα καταπράσινο κτήμα στην Χαβάη, ως φιλοξενούμενος του συγγραφέα Ρόμπιν Μάστερς, που δεν τον είδαν ποτέ οι τηλεθεατές. Αλλά ελάχιστες φορές μόνον τον άκουσαν στην πρώτη εκδοχή της σειράς, με τη φωνή του Όρσον Γουέλς!

Πόσα ξέρετε για την Μέριλιν Μονρόε;

Ποιος είπατε θα ενσαρκώσει τον Μάικλ Τζάκσον; Ο Τζόζεφ Φάινς (του «Ερωτευμένου Σαίξπηρ», έργο που φέτος προσγειώνεται και σε αθηναϊκή θεατρική σκηνή); Ούτε για αστείο. Αυτή ήταν η απάντηση των μελών της οικογένειας Τζάκσον και κληρονόμων του σε ένα επεισόδιο των Αστικών Μύθων ή «Urban Myths», όπως είναι ο τίτλος της κωμικής τηλεοπτικής σειράς, που τα έχει βάλει με… αληθινούς ή μη θρύλους που αφορούν σε προβεβλημένα πρόσωπα της Τέχνης και της σόουμπιζ.

Ύστερα από τους μύθους περί τον Μοχάμεντ Άλι, τον Μπομπ Ντίλαν, τον Κάρι Γκραντ, τον Μάρλον Μπράντο και την Ελίζαμπεθ Τέιλορ (με την εξαιρετική Στόκαρντ Τσάνινγκ να την ενσαρκώνει), ο δεύτερος κύκλος προσγειώνεται στην COSMOTE TV και δη σε διπλά επεισόδια. Έτσι, μπορείτε ελεύθερα να αναρωτηθείτε:

Πόσο χρόνο χρειάστηκε η Μέριλιν Μονρό για να πει μία και μόνη ατάκα στα γυρίσματα της ταινίας «Μερικοί το προτιμούν καυτό» του Μπίλι Γουάιλντερ;

Τι συνέβη στα παρασκήνια της ιστορικής συναυλίας του 1985, Live Aid, που έστησε ο Μπομπ Γκέλντοφ; Ποια ήταν η πραγματική σχέση μεταξύ Ντέβιντ Μπάουι και Μαρκ Μπόλαν;

Ποια ήταν η μεγάλη εμμονή του Σαλβαντόρ Νταλί;

Και να βουτήξετε σε τόσους και τόσους «αστικούς μύθους» με πρόσωπα όπως η Μέριλιν, την οποία ενσαρκώνει στη μικρή οθόνη η Βρετανίδα Τζέμα Άρτερτον, άλλοτε κορίτσι του Τζέιμς Μποντ.