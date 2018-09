Συνταγή COSMOTE για να νικάμε την πλήξη της καθημερινότητας

Καλωσήλθατε στο Βατικανό. Καπνίστε άφοβα! Άλλωστε και ο Πάπας Πίος ΙΓ’ (ή κατά κόσμον Λένι Μπελάρντο) καπνίζει. Συνεχώς. Αν δείτε κάπου ένα μισογεμάτο κουτάκι τσέρι κόλα είναι επειδή ο Ποντίφικας δεν τελείωσε το πρωινό του και το ξέχασε κάπου. Αν δε έχετε την τύχη και τον συναντήσετε, δεν θα έχετε να συζητήσετε μόνον θέματα για τη Λύτρωση ή και τις αμβλώσεις, αλλά και για τους Daft Punk ή για τον καλλιτέχνη Banksy…

Πώς είπατε; Δεν γίνονται αυτά στο Βατικανό; Όχι βεβαίως στην πραγματική ζωή. Αν και ο – πραγματικός – Πάπας Φραγκίσκος έκανε ένα κινηματογραφικό πέρασμα στην ταινία της Γκρατσιέλα Ροντρίγκες «Beyond the sun», που προβλήθηκε στις Κάννες. Στα τσιγάρα του Πάπα Πίου ΙΓ’ θα κολλήσουμε; Άλλωστε αυτά μπορεί να φανταστεί – και να υλοποιήσει στη μεγάλη ή στη μικρή οθόνη – η Τέχνη. Το λέει και ο πολύς Πάολο Σορεντίνο (της «Grande Belezza» – Τέλειας Ομορφιάς) για την τέχνη του: «Είναι ένας τρόπος να νικήσεις την πλήξη της καθημερινής ζωής». Στην πρώτη του δε τηλεοπτική σειρά «The Young Pope», με τον Τζουντ Λο ως γοητευτικότατο Πάπα Μπελάρντο, καταφέρνει να νικήσει και την πλήξη… των συμβάσεων και των πρέπει του Βατικανού.

Η σειρά του HBO προβλήθηκε ήδη στην Cosmote TV, προκάλεσε αίσθηση (όπως και παγκοσμίως) και η συνέχειά της, ως «The New Pope» πλέον, πάλι από τα χέρια και τη φαντασία του Πάολο Σορεντίνο, θα είναι ένα από τα πολλά κλου στο νέο πρόγραμμα του Cosmote TV. Και δη πρόγραμμα… μεταφερόμενο ακόμη και στο smartphone, χάρη στην φορητή υπηρεσία Cosmote On The Go.

Αφού ο Σορεντίνο έπαιξε αρκετά με την αγωνία των θαυμαστών της σειράς και του πλέον μη συμβατικού Πάπα, αφού ο ρηξικέλευθος κινηματογραφιστής ολοκλήρωσε το τολμηρό πείραμά του, με την διπλή ταινία του «Loro 1» και «Loro 2» για την ζωή του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, αποφάσισε να γυρίσει και την συνέχεια της πολυαναμενόμενης σειράς. Βάζοντας μάλιστα στο καστ, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που είχαν διαρεύσει, τον Τζον Μάλκοβιτς και την Σάρον Στόουν. Όπως στο «Young Pope» είχε βάλει την Ντάιαν Κίτον, ως την δαιμόνια μοναχή που ο Λένι της αναθέτει να κάνει κουμάντο στο Βατικανό μέχρι να την ξηλώσει.

Πολιτικά παιχνίδια; Ακριβώς. Με αμεσότητα και καλογραμμένο σενάριο, όπως εκείνο το πολύφερνο σχέδιο του Ντέιβιντ Φίντσερ με τον φίλο του Κέβιν Σπέισι, το μακιαβελικό «House Of Cards», που το γύρισαν σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα, αλλά τελικά μόνον ο Τεντ Σαράντος του Netflix είχε την εξυπνάδα να το αξιοποιήσει. Και να καταλήξει σε μία από τις σημαντικότερες, αν όχι καλύτερες, και διαφορετικότερες σειρές όλων των – τηλεοπτικών – εποχών. Και να λοιπόν που έκανε τον Σπέισι, ως αδίστακτο και διεφθαρμένο Φρανκ Άντεργουντ, μέχρι και Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, θώκο στον οποίο στην τέταρτη σεζόν πλέον τον διαδέχεται η γοητευτικότατη σύζυγός του (Ρόμπιν Ράιτ), για να τον αποκαθηλώσει – εκτός οθόνης – το σκάνδαλο των καταγγελιών περί «σεξουαλικών παρενοχλήσεων ανηλίκων». Σκάνδαλο το οποίο εξοβέλισε, εκτός παιχνιδιού και Χόλιγουντ, τον Κέβιν Σπέισι. Ο οποίος δεν θα πρωταγωνιστεί – αντίθετα με την Ρόμπιν Ράιτ – στον ύστατο 5ο κύκλο του «House Of Cards», σημαδιακό και πολυαναμενόμενο (για άλλους λόγους), που επίσης έρχεται στο Cosmote TV.

Πήραμε δύο πολυσυζητημένα παραδείγματα από το νέο πρόγραμμα του Cosmote TV, που χάρη και στο Cosmote On Demand, δίνει τη δυνατότητα στον θεατή να έχει στο χέρι του και τις ώρες προβολής των τηλεοπτικών σειρών ή ταινιών. Εκείνων, που όπως είπε και ο Σορεντίνο, «νικούν την πλήξη της καθημερινής ζωής». Θα μπορούσαμε όμως να μιλάμε για πάμπολλα αντίστοιχα. Καθώς το νέο πρόγραμμα, που βγαίνει ήδη «στον αέρα» (ακόμη και στα smartphones, όπως προείπαμε), προτείνει 45 νέες σειρές και νέους κύκλους βραβευμένων και συζητημένων τηλεοπτικών σειρών, μέσα από το κανάλι Cosmote Cinema 4HD, με εικόνα υψηλής ανάλυσης και αντίστοιχο πολυκάναλο ήχο.

Πέρα από το φινάλε του «House Of Cards», στο ίδιο κανάλι θα «παίξει» και το φινάλε της αγαπημένης από το – απανταχού – νεανικό κοινό «Mr. Robot» ή εκείνο του «Unreal», ενώ στο πρόγραμμα μπαίνουν οι νέοι κύκλοι για σειρές δημοφιλείς όπως το σκληρό «Peaky Blinders», το «Billions» με το δίδυμο Πολ Τζιαμάτι – Ντέμιαν Λούις (του «Homeland»), η κωμική πολυβραβευμένη σειρά «Grace and Frankie», με τις απολαυστικές Τζέιν Φόντα και Λίλι Τόμλιν σε ρόλους απατημένων από τους συζύγους τους για άλλον… άντρα.

Ακόμη, επιστρέφει δριμύτερο το τηλεοπτικό πλέον «Fargo», με νέο πρωταγωνιστή τον Κρις Ροκ, το ιστορικό «Knightfall», με τον Μαρκ Χάμιλ (της σειράς ταινιών «Star Wars») και το πολιτικό «Madam Secretary» με την σαγηνευτική σιδηρά κυρία του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ελίζαμπεθ ΜακΚορντ, κατά… Χόλιγουντ Τία Λιόνι.

Πολιτικό, είπαμε. Στο ίδιο πρόγραμμα κάνει πρεμιέρα το Νοέμβριο και η σειρά «Designated Survivor» με τον Κίφερ Σάδερλαντ στον ρόλο του υπουργού που επιζεί σε καταφύγιο από μια βόμβα στο Καπιτώλιο που εξαφανίζει όλους τους γερουσιαστές και τον αμερικανό Πρόεδρο, του οποίου τη θέση καταλαμβάνει ως επιζών, κατά το πρωτόκολλο.

Η «χρυσή» τηλεοπτική δεκαετία του ’80 αποδίδει ακόμη καρπούς, σε τηλεοπτικές σειρές reboot αγαπημένων παλαιών σειρών, που επίσης έχουν θέση στο διεθνές… τηλεοπτικό στερέωμα και, βέβαια, στο πρόγραμμα του Cosmote TV, όπως τα «MacGuyver» και «Magnum P.I.». Και να μην ξεχάσουμε, για τους φίλους του «Νόμος και Τάξη» (Law & Order), την πρεμιέρα, λίγες μόλις ώρες μετά από την επίσημη πρεμιέρα στις αμερικανικές μικρές οθόνες, της σειράς «FBI», από την ίδια ομάδα, της θρυλικής αστυνομικής – δικαστικής σειράς.

Από την πλειάδα νέων και συνεχιζόμενων βραβευμένων σειρών στο νέο πρόγραμμα του Cosmote TV, να αναφέρουμε και την πρεμιέρα, 48 ώρες μετά την αμερικανική πρεμιέρα, της ιατρικής σειράς «The New Amsterdam», με άξονα την ιστορία του Bellevue, του παλιότερου δημόσιου νοσοκομείου στην Αμερική, που ιδρύθηκε το 1736 και 700.000 ασθενείς περνούν – ακόμη – τις πόρτες του κάθε χρόνο.

Επιτρέψτε μου να κλείσω με κάτι – προσωπικά – αγαπημένο: μία σειρά βρετανική (σε τέσσερις κύκλους λίγων και εκλεκτών επεισοδίων), το «Luther», με «λοξό», καλογραμμένο σενάριο και άξονα κυρίως την καθηλωτική ερμηνεία του Ίντρις Έλμπα, που στις 21 Αυγούστου διέψευσε οριστικά ότι θα είναι ο επόμενος (Βρετανός και έγχρωμος) κινηματογραφικός Τζέιμς Μποντ. Με καταγωγή από την Σιέρα Λεόνε και την Γκάνα, ο Έλμπα ενσαρκώνει τον πιο διαφορετικό και πέρα από όποια κλισέ ντετέκτιβ αστυνομικό (DCI) Τζον Λούθερ, ιδιοφυή όσο και έρμαιο των παθών του, που επιδίδεται στο κυνήγι μιας σειράς από σκοτεινές υποθέσεις με σκληρά, απρόσμενα φινάλε.