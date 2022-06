Ζελένσκι σε ουκρανούς στρατιώτες: «Είστε ήρωες! Μη λυγίσετε, θα νικήσουμε»

Επιστρέφοντας από τη νότια γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το ηθικό των στρατιωτών του παραμένει υψηλό και ότι δεν αμφιβάλλουν για τη νίκη τους επί των Ρώσων.

Στη διάρκεια της σπάνιας αυτής επίσκεψης που πραγματοποιεί εκτός Κιέβου, όπου οχυρώθηκε στην αρχή της σύγκρουσης όταν η ουκρανική πρωτεύουσα απειλείτο από τον ρωσικό στρατό, ο Ζελένσκι μετέβη στην πόλη Μικολάγεφ στην Μαύρη Θάλασσα, επισκεπτόμενος τις ουκρανικές δυνάμεις που στρατοπεδεύουν κοντά και στην γειτονική περιφέρεια της Οδησσού.

«Δεν θα δώσουμε τον Νότο σε κανέναν, θα τα πάρουμε όλα πίσω και η θάλασσα θα είναι ουκρανική, θα είναι ασφαλής», σημείωσε ο Ζελένσκι σε βίντεό του που αναρτήθηκε στο Telegram καθώς επέστρεφε στο Κίεβο.

A true President doesn’t hide in a bunker. After his visits to Kharkiv, Zaporizhia, and the heavily embattled Luhansk regions at the very frontline, @ZelenskyyUa visited Mykolayiv and Odesa regions to reward the heroes. Step by step #UAarmy is kicking the enemy out of our land. pic.twitter.com/rOk35jwana

— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 18, 2022