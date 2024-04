Βρετανία: Πυρά κατά Κάμερον – νοίκιασε τζετ αξίας €49 εκατ. για περιοδεία στην Ασία

Ο Ντέιβιντ Κάμερον δέχεται τα βέλη της αντιπολίτευσης για τη μίσθωση ενός πολυτελούς τζετ, που κοστίζει 49 εκατ. ευρώ, για την περιοδεία του στην κεντρική Ασία.

Ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών πραγματοποίησε, με το αεροσκάφος Embraer Lineage 1000, πενθήμερη επίσκεψη στο Τατζικιστάν, την Κιργιζία, το Ουζμπεκιστάν, το Τουρκμενιστάν, το Καζακστάν και τη Μογγολία την περασμένη εβδομάδα, όπως ανέφερε η Daily Mirror.

Η Union Aviation, η εταιρεία τσάρτερ που εκμεταλλεύεται το τζετ, αναφέρει στο site της, ότι ένας σομελιέ επιλέγει τα κρασιά που διαθέτει το αεροσκάφος και ότι το μενού είναι κατάλληλο και για «τους πιο απαιτητικούς επιβάτες».

Το αεροσκάφος διαθέτει τραπεζαρία και «ζώνη χαλάρωσης» με μεγάλους καναπέδες.

Η σκιώδης υπουργός Δικαιοσύνης των Εργατικών, Εμιλι Θόρνμπερι, έγραψε στο X: «Καταλαβαίνω ότι ο Ντέιβιντ Κάμερον μπορεί να χρειαστεί να ναυλώσει ένα αεροπλάνο όταν ταξιδεύει σε πολλές χώρες σε μια εβδομάδα, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί τη δαπάνη εκατοντάδων χιλιάδων λιρών σε βάρος των φορολογουμένων για να νοικιάσει ένα από τα πιο πολυτελή ιδιωτικά τζετ της αγοράς».

I get that David Cameron may need to charter a plane when travelling to multiple countries in one week, but that does not justify spending hundreds of thousands of pounds at taxpayers' expense to hire one of the most luxurious private jets on the market. https://t.co/2Snbwhed8w pic.twitter.com/xexZZnjvEe

— Emily Thornberry (@EmilyThornberry) April 28, 2024