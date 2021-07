Χαβάη: Αναγκαστική προσθαλάσσωση για αεροσκάφος cargo

Ένα φορτηγό αεροσκάφος Boeing 737-200 με δύο επιβαίνοντες προχώρησε σε αναγκαστική προσθαλάσσωση στα ανατολικά των ακτών της Χονολουλού, στη Χαβάη, τα ξημερώματα της Παρασκευής (τοπική ώρα), ανέφερε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

«Οι κυβερνήτες ανέφεραν πρόβλημα στον κινητήρα και επιχειρούσαν να επιστρέψουν στη Χονολουλού, όταν αναγκάστηκαν να προσθαλασσώσουν το αεροσκάφος», επισήμανε η FAA σε ανακοίνωση. Το αεροσκάφος έπεσε στο νερό μόλις 3 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο.

Η αμερικανική ακτοφυλακή διέσωσε και τα δύο μέλη του πληρώματος.

H Rhodes Express είχε την εκμετάλλευση του αεροσκάφους, το οποίο πραγματοποιούσε το δρομολόγιο από τη Χονολουλού ως το νησί Μάουι.

A 737-200 cargo aircraft operated for Transair by Rhoades Aviation made an emergency landing in the water near Honolulu after reportedly suffering engine trouble. The FAA reports that both crew members have been rescued. ADS-B data is available at https://t.co/lsdJ4WlkHy pic.twitter.com/8D71tEQ3wy

— Flightradar24 (@flightradar24) July 2, 2021