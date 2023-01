Βραζιλία: Εισβολή οπαδών του Μπολσονάρου σε Κογκρέσο, προεδρικό μέγαρο και Ανώτατο Δικαστήριο

Εκατοντάδες υποστηρικτές του Ζαΐχ Μπολσονάρο, τυλιγμένοι με βραζιλιάνικες σημαίες ή φορώντας κίτρινα μπλουζάκια, έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και εισέβαλαν στο Κογκρέσο, το οποίο «πολιορκούσαν» επί ώρες την Κυριακή, και σε άλλα κυβερνητικά κτίρια στην Μπραζίλια, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσαν τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα αλλά και βίντεο που ανάρτησαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ομάδες προσκείμενες στον πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας.

Δεκάδες από αυτούς σκαρφάλωσαν στη ράμπα του κτιρίου, όπου στεγάζονται η Βουλή και η Γερουσία της χώρας, και ανέβηκαν μέχρι τη στέγη του.

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την επιστροφή στην εξουσία, την περασμένη εβδομάδα, του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής στις προεδρικές εκλογές της 30ής Οκτωβρίου.

BREAKING:

‼️🇧🇷 In the capital of #Brazil, protesters began to seize the residence of the country's president – the Planalto Palace – local media.

Brazilian President #Lula has been evacuated to a safe area away from the central part of the capital.

