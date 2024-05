Μεξικό: Κατέρρευσε στέγαστρο σε προεκλογική εκδήλωση, 9 νεκροί

Σε τραγωδία κατέληξε η προεκλογική συγκέντρωση του υποψήφιου προέδρου του Μεξικού, Χόρχε Αλβάρες Μάινεζ, το βράδυ της Τετάρτης, όταν κατέρρευσε μεταλλικό στέγαστρο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 9 άνθρωποι –ανάμεσά τους και ένα παιδί– και να τραυματιστούν τουλάχιστον άλλοι 50.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι βάσεις που στήριζαν το μεταλλικό στέγαστρο της σκηνής όπου μιλούσε ο Μάινεζ γκρεμίστηκαν εξαιτίας του ισχυρού ανέμου. Το δυστύχημα συνέβη στην πόλη Σαν Πέδρο Γκάρσα, η οποία ανήκει στη μητροπολιτική περιοχή του βιομηχανικού κέντρου του Μοντερέι, την πρωτεύουσα του Νουέβο Λεόν.

Η κατασκευή καταπλάκωσε πολλούς ανθρώπους και οι Αρχές ανέφεραν ότι κάποιοι από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

BREAKING: Stage collapses during political rally in northeast Mexico. At least 4 dead, many injured pic.twitter.com/9Aik66gdyv

