Τι γύρευε η αμερικανίδα πορνοστάρ στο Ιράν που σκοτώνει για τις μαντίλες;

Οι γυναίκες στο Ιράν εξοργίστηκαν με την υποκρισία του καθεστώτος και δεν έχουν άδικο. Η Τεχεράνη, που καταστέλλει βίαια τις διαμαρτυρίες κατά της μαντίλας, έδωσε πριν από λίγες ημέρες τουριστική βίζα σε μια φιλοπαλαιστίνια αμερικανίδα πορνόσταρ.

Η Γουίτνεϊ Ράιτ, γεννημένη στην Οκλαχόμα, μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από την επίσκεψή της στην Τεχεράνη, ένα ταξίδι που έκανε παρά το γεγονός ότι εργάζεται στη βιομηχανία του πορνό. Η δουλειά της, θεωρητικά, οδηγεί σε ποινικές διώξεις οι οποίες επισύρουν τη θανατική ποινή στο Ιράν.

Η επίσκεψή της, που έγινε εν μέσω της φυλάκισης της Ναργκίς Μοχαμαντί, της βραβευμένης με Νομπέλ Ειρήνης ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των γυναικών, πυροδότησε σφοδρή κριτική για τη στάση της χώρας απέναντι στις γυναίκες. Ως αμερικανίδα πολίτης, η Ράιτ χρειαζόταν βίζα για να επισκεφθεί το Ιράν.

Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Εθνη δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με το ταξίδι της πορνοστάρ στη χώρα. Οπως μεταδίδει η Telegraph, όταν ο Νάσερ Καναανί, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ρωτήθηκε για τη Ράιτ κατά τη διάρκεια επίσημης ενημέρωσης, απάντησε ότι δεν είχε πληροφορίες για αυτήν.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που πιστεύεται ότι είναι κοντά στην Επαναστατική Φρουρά του Ιράν, επικαλέστηκε αξιωματούχο ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση εξέδωσε βίζα στην Ράιτ χωρίς να «γνωρίζει τη φύση της ανήθικης δουλειάς της».

Η ιρανή ηθοποιός Σεταρέχ Πεσιανί χρησιμοποίησε το ταξίδι της Ράιτ ως ευκαιρία για να επικρίνει τη σκληροπυρηνική κυβέρνηση του Ιράν για την υποχρεωτική πολιτική της για τη μαντίλα, η οποία οδήγησε στη σύλληψη της 22χρονης Μάσα Αμινί και στον θάνατό της υπό αστυνομική κράτηση.

«Τιμωρείτε τους ανθρώπους αυτής της χώρας με διάφορες μεθόδους για την αφαίρεση της μαντίλας, αλλά επιτρέπετε σε μια πορνοστάρ να έρθει εδώ για τουρισμό;», έγραψε στο Instagram.

Η Μασίχ Αλινετζάντ, ακτιβίστρια που διέφυγε στις ΗΠΑ ύστερα από απόπειρες δολοφονίας και απαγωγής της στο Ιράν, κατήγγειλε επίσης την επίσκεψη της Ράιτ. «Εμείς οι γυναίκες του Ιράν θέλουμε να είμαστε σαν τη Ρόζα Παρκς και όχι σαν τη Γουίτνεϊ Ράιτ», έγραψε. «Οι αληθινοί πολεμοκάπηλοι είναι οι πράκτορες της Ισλαμικής Δημοκρατίας που θα σε εκτελέσουν αν είσαι αληθινός με τον εαυτό σου».

Η πορνοστάρ ταξίδεψε στο Ιράν και επισκέφθηκε την πρώην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, η οποία εγκαταλείφθηκε μετά την κρίση των ομήρων το 1979. Περιέγραψε την πρεσβεία ως ένα μέρος που «ΕΠΡΕΠΕ να επισκεφτεί». Η παραστρατιωτική Επαναστατική Φρουρά του Ιράν έχει μετατρέψει το κτίριο σε μουσείο.

Η Ράιτ έχει κοινοποιήσει στο παρελθόν αναρτήσεις υπέρ της Παλαιστίνης στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου υλικού που υποστηρίζει τους ένοπλους μαχητές κατά του Ισραήλ.

American porn star Whitney Wright is in Iran, my birth country, where women are killed for simply showing their hair and being true to themselves.

Whitney has published several photos on herself completely covered up on Instagram. On her post she called me a warmonger and tells… pic.twitter.com/MwBBsVorBJ

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) February 4, 2024