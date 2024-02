Στην ομάδα της Ferrari ο Λιούις Χάμιλτον από το 2025

Η μεγάλη μεταγραφή στη Formula 1 είναι γεγονός από το βράδυ της Πέμπτης ακόμα και αν κάποιοι δυσκολεύονται ακόμη να το συνειδητοποιήσουν.

Η Ferrari «ενεργοποίησε» και επίσημα τη «βόμβα» με τον Λιουίς Χάμιλτον. Λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση απ’ την πλευρά της Mercedes για το «διαζύγιό» της με τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή στο τέλος του 2024, ήρθε η επίσημη ενημέρωση απ’ τη «σκουντερία» για την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χάμιλτον από το 2025.

Πρώτη η γερμανική ομάδα, με ένα σύντομο tweet το βράδυ της Πέμπτης ανακοίνωσε τη λήξη του συμβολαίου της με τον Βρετανό πιλότο, στα τέλη της σεζόν του 2024.

«Οι δρόμοι της Mercedes-AMG Petronas F1 Team και του Λιούις Χάμιλτον θα χωρίσουν στα τέλη της σεζόν του 2024. Ο Λιούις Χάμιλτον ενεργοποίησε την δυνατότητα αποδέσμευσης από το συμβόλαιο που ανακοινώθηκε πέρυσι», αναφέρεται στην λιτή ανακοίνωση της Mercedes που βλέπει τον Βρετανό να αποχωρεί απ’ το τιμόνι της μετά από 11 χρόνια και 6 τίτλους παγκόσμιου πρωταθλητή κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team and Lewis Hamilton will part ways at the end of the 2024 season. Lewis has activated a release option in the contract announced last year.

