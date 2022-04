Στην Οδησσό ο Δένδιας – επικεφαλής ανθρωπιστικής βοήθειας

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έφτασε το μεσημέρι της Κυριακής στην Οδησσό επικεφαλής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία θα παραδοθεί στις δημοτικές αρχές της πόλης.

Ο υπουργός Εξωτερικών έφτασε αεροπορικώς στο Κισινάου της Μολδαβίας, όπου τον υποδέχθηκε η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία (με παράλληλη διαπίστευση στη Μολδαβία) Σοφία Γραμματά, και από εκεί αναχώρησε οδικώς στην Οδησσό επικεφαλής της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας για την ουκρανική πόλη.

Μαζί του βρίσκεται ο ναύαρχος Αλέξανδρος Διακόπουλος, διευθυντής Διεθνούς Αναπτυξιακής Βοήθειας στο υπουργείο Εξωτερικών και ο έλληνας πρόξενος στην Οδησσό, Δημήτρης Δόχτσης.

FM @NikosDendias will be arriving in #Odessa, #Ukraine soon in order to deliver humanitarian aid and meet with the Greek Diaspora

Press Release⤵️https://t.co/bsfApxk2Ev https://t.co/CmUnpharR0 pic.twitter.com/CzG7LOeTo2

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) April 3, 2022