Σπρίνγκστιν για κυβέρνηση Τραμπ: «Είναι διεφθαρμένοι, ανίκανοι και προδότες»

Ο θρύλος της αμερικανικής μουσικής, Μπρους Σπρίνγκστιν, επιτέθηκε με σφοδρότητα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του, κατά τη διάρκεια συναυλίας, στη Βρετανία, το βράδυ της Τετάρτης 14 Μαΐου.

«Στο σπίτι μου, η Αμερική που αγαπώ, η Αμερική για την οποία έχω γράψει, που υπήρξε φάρος ελπίδας και ελευθερίας επί 250 χρόνια, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα χέρια μιας διεφθαρμένης, ανίκανης και προδοτικής κυβέρνησης», είπε, όπως γράφει το Politico, ο Σπρίνγκστιν επί σκηνής, από το Μάντσεστερ. Ηταν η εναρκτήρια βραδιά μιας ευρωπαϊκής περιοδείας που θα κάνει με την μπάντα του, E Street.

«Υπάρχουν κάποια πολύ περίεργα, παράξενα και επικίνδυνα πράγματα που συμβαίνουν εκεί έξω αυτήν τη στιγμή», συνέχισε ο Σπρίνγκστιν, διευκρινίζοντας: «Στην Αμερική διώκουν ανθρώπους επειδή χρησιμοποιούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία του λόγου και εκφράζουν τη διαφωνία τους. Οι πλουσιότεροι άνθρωποι βρίσκουν ικανοποίηση εγκαταλείποντας τα φτωχότερα παιδιά του κόσμου στην ασθένεια και τον θάνατο. Αυτό συμβαίνει τώρα».

Ο 75χρονος μουσικός, διάσημος για μια σειρά από μεγάλες επιτυχίες, όπως τα τραγούδια «Born to Run» και «Dancing in the Dark», έχει αντιταχθεί σταθερά και σθεναρά στον Τραμπ όλα αυτά τα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής εκστρατείας του Τραμπ, το 2016, ο Σπρίνγκστιν αποκάλεσε τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών «ηλίθιο» και τον κατηγόρησε ότι έβαλε «πολύ επικίνδυνες ιδέες», όπως ο «λευκός εθνικισμός και το κίνημα της εναλλακτικής Δεξιάς», στην καθημερινή πολιτική.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές του 2024, ο Σπρίνγκστιν προστέθηκε σε μια μακρά λίστα διάσημων Αμερικανών που εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις, λέγοντας ότι ο Τραμπ «θέλει να γίνει ένας αμερικανός τύραννος».

