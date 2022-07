Σικάγο: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς στην παρέλαση για την 4η Ιουλίου

Δέκα λεπτά μετά την έναρξη της παρέλασης για τη γιορτή της 4ης Ιουλίου στο Ιλινόϊς των ΗΠΑ, άγνωστος άνοιξε πυρ, προκαλώντας πανικό τόσο στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση όσο και στους θεατές. Ο κόσμος άρχισε να τρέχει για να σωθεί, ενώ αυτόπτες μάρτυρες είπαν λίγο αργότερα ότι είδαν ανθρώπους αιμόφυρτους στο δρόμο.

JUST IN: The Highland Park Fourth of July parade was suddenly halted when shots were fired about 10 minutes after the parade kicked off at 10 a.m. Monday, sending hundreds of people running for safety. https://t.co/qNB7Ac1jRG

Πέντε είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί και 16 οι τραυματίες που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, μετά τους πυροβολισμούς στο προάστιο Χάιλαντ Παρκ του Σικάγο, όπως ανακοίνωσε ο δήμος στην ιστοσελίδα του.

Σύμφωνα με την αστυνομία της γειτονικής κοινότητας Εβανστον, ο δράστης δεν έχει ακόμη εντοπιστεί και συνεχίζονται οι έρευνες για τη σύλληψή του.

«Πολυάριθμοι αξιωματικοί των υπηρεσιών επιβολής του νόμου ανταποκρίθηκαν και έχουν ασφαλίσει μια περίμετρο γύρω από το κέντρο του Χάιλαντ Παρκ», ανέφερε εξάλλου ο δήμος.

Ο ρεπόρτερ της Chicago Sun-Times Λιν Σουίτ βιντεοσκόπησε το περιστατικό στο Highland Park, με τον κόσμο να τρέχει μακριά μετά τους ήχους των πυροβολισμών.

Η αστυνομία του Χάιλαντ Παρκ κάλεσε τους πολίτες να μην πλησιάζουν στην περιοχή όπου ακούστηκαν πυροβολισμοί, κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την 4η Ιουλίου και όσους βρίσκονταν ήδη εκεί να διαλυθούν.

Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox 32 ότι υπάρχει ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες. Την ίδια πληροφορία, περί ενός νεκρού, μετέδωσε και το τηλεοπτικό δίκτυο WGN TV.

Μια παραγωγός του τηλεοπτικού καναλιού CBS-2, που βρισκόταν στο σημείο, η Ελίσα Κάουφμαν, είπε ότι «όλοι έτρεχαν, κρύβονταν και ούρλιαζαν». «Οι άνθρωποι φώναζαν ότι υπάρχει ένας σκοπευτής», είπε μια κάτοικος του Χάιλαντ Παρκ, η Ντέμπι Γκλίκμαν, στο πρακτορείο Associated Press. «Έτσι αρχίσαμε να τρέχουμε. Απλώς τρέξαμε. Έγινε χάος εκεί πέρα». Η Γκλίκμαν είπε πάντως ότι δεν άκουσε κανέναν θόρυβο, ούτε είδε κάποιον τραυματισμένο.

Ο Μπραντ Σνάιντερ, ο οποίος εκπροσωπεί την Πολιτεία του Ιλινόι στη Βουλή των Αντιπροσώπων, βρισκόταν στην πόλη αυτή, στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν, όταν ακούστηκαν τα πυρά. «Τα μέλη της προεκλογικής ομάδας μου και εγώ μόλις είχαμε συναντηθεί, για την αρχή της παρέλασης, όταν ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί», έγραψε στο Twitter.

Today a shooter struck in Highland Park during the Independence Day parade. My campaign team and I were gathering at the start of the parade when shooting started. My team and I are safe and secure. We are monitoring the situation closely and in touch with the Mayor.

— Rep. Brad Schneider (@RepSchneider) July 4, 2022