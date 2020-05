Πώς ο Ελον Μασκ «γκρέμισε» τη μετοχή της εταιρείας του

Βουτιά έκανε την Παρασκευή στη Γουόλ Στριτ η τιμή της μετοχής της βιομηχανίας κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων Tesla, έπειτα από σειρά αναρτήσεων στο Twitter από… τον ιδρυτή της Ελον Μασκ που έκρινε ότι η τιμή είναι «πολύ υψηλή».

Η μετοχή της Tesla έκλεισε με απώλειες 10,3% ενώ υποχωρούσε έως και 13% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Πάντως, από τις αρχές του έτους έχει καταγράψει άνοδο άνω του 65%.

Η κεφαλαιοποίηση του ομίλου Tesla, που ιδρύθηκε το 2003, είναι περίπου διπλάσια από αυτή της General Motors, της Ford και της Fiat Chrysler μαζί, παρόλο που αυτές οι αυτοκινητοβιομηχανίες πωλούν εκατομμύρια αυτοκίνητα κάθε χρόνο.

«Κατά τη γνώμη μου, η τιμή της μετοχής της Tesla είναι πολύ υψηλή», έκρινε ο Μασκ μέσω Twitter, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Tesla stock price is too high imo

Μέσα σε λίγες ώρες η κεφαλαιοποίηση της Tesla μειώθηκε κατά 14 δισ. δολάρια ενώ και ο ίδιος ο Μασκ έχασε 3 δισ. από τη μείωση της αξίας των μετοχών που κατέχει, ανέφερε το BBC.

Σε άλλη ανάρτηση, ο Μασκ έγραψε ότι θα πουλήσει όλα τα υπάρχοντά του και ότι δεν θα έχει πια στην ιδιοκτησία του κατοικία.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.

— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020