Οι Ουκρανοί δεν εγκαταλείπουν το Σεβεροντονέτσκ

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν το 20%, σχεδόν, του εδάφους που είχαν χάσει στην πόλη Σεβεροντονέτσκ κατά τη διάρκεια των μαχών με τη Ρωσία, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Λουγκάνσκ.

«Ενώ πριν η κατάσταση ήταν δύσκολη, το ποσοστό (που κατείχε η Ρωσία) ήταν κάπου γύρω στο 70%, τώρα τους έχουμε ήδη απωθήσει, ανακαταλαμβάνοντας σχεδόν το 20%», δήλωσε συγκεκριμένα ο Σέρχι Γκαϊντάι, ο οποίος μίλησε στην εθνική τηλεόραση της Ουκρανίας για τις εξελίξεις στο ανατολικό μέτωπο. Οι ρώσοι εισβολείς ελέγχουν τη μισή πόλη, πρόσθεσε.

⚡️AFU pushed the enemy back from two settlements near #Severodonetsk – #Metelkino and #Belogorovka.

📰Speaker of the Ministry of Defense of Ukraine Oleksandr Motuzyanyk pic.twitter.com/K5pWCzt0oC

— NEXTA (@nexta_tv) June 3, 2022