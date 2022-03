Οι ΗΠΑ ζήτησαν από τον Ερντογάν να δώσει τους ρωσικούς S400 στην Ουκρανία

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία άλλαξε τα πάντα – ακόμα και το πώς η Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν δείχνει τώρα στα μάτια του αμερικανικού κατεστημένου.

Οι ΗΠΑ φέρονται να πρότειναν στον Ταγίπ Ερντογάν να παραχωρήσει στην Ουκρανία τα ρωσικά πυραυλικά συστήματα S-400 που σε μια άκρως αμφιλεγόμενη κίνηση είχε αποκτήσει από τη Μόσχα, με αντάλλαγμα ακόμα και το ενδεχόμενο να επιστρέψει η Τουρία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Αυτό αποκάλυψαν οι New York Times.

«Οι ΗΠΑ υπέβαλαν αθόρυβα στην Τουρκία μια πρόταση για την μεταφορά των αποκτηθέντων από τη Ρωσία αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 στην Ουκρανία, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν εναντίον των ρωσικών αεροσκαφών», σημείωσε στην ανάρτησή του στο Twitter ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Ντέιβιντ Σάνγκερ.

NEWS: The United States has quietly floated to Turkey a proposal that it transfer its Russian-supplied S-400 anti-aircraft systems to Ukraine to use against….Russian planes. A double play: It would give Ukraine a capability far beyond…. 1/2

— David Sanger (@SangerNYT) March 19, 2022