Νύχτα εκπλήξεων στα Οσκαρ: Θρίαμβος για το «Anora» και τον Σον Μπέικερ

Ήταν μια οσκαρική βραδιά εκπλήξεων. Η 97η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ αγνόησε τα φαβορί και ανέδειξε έναν νέο μεγάλο «παίκτη» της βιομηχανίας του θεάματος: ο Σον Μπέικερ, ο 54χρονος κινηματογραφιστής από το Νιού Τζέρσεϊ, έφυγε από το Dolby Theater του Λος Αντζελες με τέσσερα προσωπικά Οσκαρ, ενώ η ταινία του, το «Anora», συγκέντρωσε τελικά πέντε και τα πλέον σημαντικά (Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Πρωτότυπου Σεναρίου, Μοντάζ, Α’ Γυναικείου ρόλου για την Μάικι Μάντισον).

Ακολούθησε το «The Brutalist» με 3 Οσκαρ (α’ Ανδρικού ρόλου για τον Εντριαν Μπρόντι, Φωτογραφίας και Μουσικής), ενώ το «Emilia Pérez», o μεγάλος χαμένος της βραδιάς, συμβιβάστηκε με δύο Οσκαρ (β’ Γυναικείου ρόλου για την Ζόε Σαλντάνα και Τραγουδιού). Το πολυδιαφημισμένο «Κονκλάβιο» πήρε μόλις ένα, για το καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο.

Η βραδιά χαρακτηρίστηκε ως ένας θρίαμβος του αμερικανικού ανεξάρτητου σινεμά: το χαμηλών τόνων και γήινο «Anora» του Μπέικερ είναι η ιστορία μιας σεξεργάτριας από το Μπρούκλιν που παντρεύεται τον γιο ενός ρώσου ολιγάρχη. Είχε κερδίσει τον Χρυσό Φοίνικα πέρυσι στις Κάννες, και τώρα, το φιλμ που κόστισε μόλις έξι εκατ. δολάρια (!) για να φτιαχτεί, άκουσε το όνομά του από τον Μπίλι Κρίσταλ και τη Μεγκ Ράιαν, που ανακοίνωσαν το Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας για το 2025.

«Αν προσπαθείτε να κάνετε ανεξάρτητες ταινίες, σας παρακαλώ συνεχίστε να τις κάνετε. Χρειαζόμαστε περισσότερες. Αυτή είναι η απόδειξη», δήλωσε ο Μπέικερ γνωστός για τις μικρού μήκους ταινίες του με θέμα ανθρώπους του περιθωρίου.

Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους για τον προσωπικό θρίαμβο του Μπέικερ είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που συνέβη αργά το βράδυ της Κυριακής στο Λος Αντζελες, είχε να ξανασυμβεί από το 1953 και με τον θρυλικό Γουόλτ Ντίσνεϊ. Τέσσερα Οσκαρ σε έναν άνθρωπο, την ίδια βραδιά, είχαν να δοθούν από τότε!

Κι όμως ο Μπέικερ τα κατάφερε: πήρε ο ίδιος το Οσκαρ Σκηνοθεσίας, Πρωτότυπου Σεναρίου, Μοντάζ και Καλύτερης Ταινίας!

Είπαμε: ήταν μια βραδιά που η Ακαδημία του Χόλιγουντ έδειξε να μην «τσιμπάει» από τη γραμμή που είχαν δώσει τα άλλα βραβεία. Μεγάλη χαμένη η Ντέμι Μουρ, η οποία εμφανίστηκε απαστράπτουσα στο «Dolby Theater», αναμένοντας να πάρει ένα ακόμη βραβείο για την ερμηνεία της στο «The Substance», αλλά τελικά είδε τη Μίκι Μάντισον να παίρνει το Οσκαρ α’ γυναικείου ρόλου για το «Anora».

«Μεγάλωσα στο Λος Άντζελες, αλλά το Χόλιγουντ μου φαινόταν πάντα τόσο μακρινό», είπε η 25χρονη Μάντισον στην ομιλία της. «Το να βρίσκομαι εδώ, σε αυτό το δωμάτιο σήμερα είναι πραγματικά απίστευτο». Η νεαρή ηθοποιός πρόσθεσε ότι θέλει «να ευχαριστήσει και να τιμήσει την κοινότητα των σεξεργατών», «θα συνεχίσω να είμαι σύμμαχός σας», τόνισε.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν και ο Εντριαν Μπρόντι, ο οποίος στα 51 του πια και ύστερα από μια κινηματογραφική «έρημο» για τουλάχιστον μια δεκαετία έφυγε με το δεύτερο Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου της καριέρας του. Ο Μπρόντι είχε υπάρξει ο νεότερος κάτοχος Όσκαρ, όταν το 2003 είχε τιμηθεί για τον «Πιανίστα» του Πολάνσκι. Έκτοτε όμως η πορεία του δεν υπήρξε ανάλογη.

«Η υποκριτική είναι ένα εύθραυστο επάγγελμα. Μοιάζει πολύ λαμπερό και σε συγκεκριμένες στιγμές είναι. Αλλά το μόνο πράγμα που έχω κερδίσει επιστρέφοντας εδώ είναι ότι μπορώ να έχω μια προοπτική. Οπου και να βρίσκεσαι στην καριέρα σου, ότι και να έχεις καταφέρει, μπορούν να χαθούν όλα. Και σκέφτομαι πως αυτό που κάνει αυτή τη βραδιά ξεχωριστή είναι αυτή η γνώση και η ευγνωμοσύνη που έχω στο ότι μπορώ να κάνω ακόμη τη δουλειά που αγαπώ», είπε, παραλαμβάνοντας το βραβείο για την ερμηνεία του στο «The Brutalist».

Πλέον ο Μπρόντι βρίσκεται ανάμεσα σε γίγαντες του Χόλιγουντ (από τον Σπένσερ Τρέισι και τον Μάρλον Μπράντο, ως τον Τζακ Νίκολσον και τον Τομ Χανκς και τον Αντονι Χόπκινς) που έχουν δύο Όσκαρ.

Ο αποχαιρετισμός του Φρίμαν στον Τζιν Χάκμαν Μια άλλη ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς ήταν τα όσα κλήθηκε να πει ο σπουδαίος Μόργκαν Φρίμαν για την απώλεια, αυτή την εβδομάδα, του θρυλικού Τζιν Χάκμαν. «Αυτή την εβδομάδα η κοινότητά μας έχασε έναν γίγαντα και εγώ έχασα έναν αγαπημένο φίλο, τον Τζιν Χάκμαν», είπε κατά τη διάρκεια του τμήματος των Οσκαρ In Memoriam. «Ελαβε δύο Οσκαρ και το πιο σημαντικό κέρδισε τις καρδιές των λάτρεις του κινηματογράφου σε όλο τον κόσμο».

Αναλυτικά τα βραβεία:

Καλύτερη Ταινία: «Anora»

A’ Ανδρικού Ρόλου: Εντριεν Μπρόντι (The Brutalist)

Α’ Γυναικείου Ρόλου: Μάικι Μάντισον (Anora)

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Σον Μπέικερ (Anora)

B’ Γυναικείου Ρόλου: Ζόε Σαλντάνα (Εμίλια Πέρεζ)

Β’ Ανδρικού Ρόλου: Κίραν Κάλκιν (Αληθινός Πόνος)

Βραβείο ξενόγλωσσης ταινίας: «Είμαι Ακόμη Εδώ» (Βραζιλία)

Ντοκιμαντέρ: «No Other Land» (Καμιά Άλλη Γη)

Πρωτότυπο σενάριο: Σον Μπέικερ (Anora)

Διασκευασμένου Σενάριο: Πίτερ Στρόαν (Κονκλάβιο)

Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική Επένδυση: Ντάνιελ Μπλούμπεργκ (The Brutalist)

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι: «El Mal» (Εμίλια Πέρεζ)

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: «Flow»

Καλύτερα Οπτικά Εφέ: «Dune: Μέρος Δεύτερο»

Καλύτερη Ενδυματολογία: «Wicked: Μέρος Ι», Πολ Τάζγουελ

Καλύτερη διεύθυνση φωτογραφίας: The Brutalist, Λολ Κρόλι

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους: «The Only Girl in the Orchestra»

Καλύτερος Ήχος: «Dune: Μέρος Δεύτερο»

Καλύτερη Σκηνογραφία: «Wicked: Μέρος Ι»

Καλύτερο Μακιγιάζ: «The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης»

Μοντάζ: «Anora», Σον Μπέικερ

Καλύτερη Ταινία Live Action Κινουμένων Σχεδίων: «I’m Not a Robot»

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους: «In the Shadow of the Cypress»

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News