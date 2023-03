Νάσβιλ: Τρεις μαθητές νεκροί από πυροβολισμούς σε σχολείο

Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα στο Νάσβιλ της πολιτείας Τενεσί των ΗΠΑ, όταν αστυνομικοί έσπευσαν σε ιδιωτικό σχολείο ύστερα από αναφορές για πυροβολισμούς.

Το τηλεοπτικό δίκτυο WKRN, με έδρα την πόλη, μετέδωσε αρχικά πως τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος δράστης της επίθεσης.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε και από νεότερες πληροφορίες αμερικανικών Μέσων που αναφέρουν ότι τρεις μαθητές μεταφέρθηκαν βαριά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο και κατέληξαν λίγα λεπτά αργότερα. Αργότερα, το BBC ανέφερε ότι οι νεκροί από τους πυροβολισμούς είναι έξι.

Ο δράστης της επίθεσης φαίνεται ότι έχει πέσει νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο.

Police say at least 4 people are dead, including the suspect, after a shooting at Covenant School, a private Christian school in Nashville, Tennessee. pic.twitter.com/ndHNebrBZC

— Beast News (@BeastNews2) March 27, 2023