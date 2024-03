Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Καμία συμφωνία με την Ουκρανία δεν θα υπέγραφα εν κρυπτώ

Η Ελλάδα εξακολουθεί να στηρίζει σταθερά την δυνατότητα της Ουκρανίας να αμύνεται, ωστόσο δεν υπάρχει καμία μυστική συμφωνία με τον ουκρανό πρόεδρο Βολόντιμιρ Ζελένσκι, ξεκαθάρισε εκ νέου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις θεωρίες συνωμοσίας των ημερών για το θέμα της αμυντικής ενίσχυσης του Κιέβου.

«Δεν θα μπορούσα να υπογράψω [συμφωνία] εν κρυπτώ, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Νωρίτερα την Παρασκευή το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει αίτημα για σύγκληση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων με αντικείμενο «τις συμφωνίες με την Ουκρανία».

Οσο για τα Τέμπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναρωτήθηκε «αυτοί που μιλούν για συγκάλυψη, σε τι ακριβώς αναφέρονται». «Η Δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της με μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι στο παρελθόν» επανέλαβε, ζητώντας «να μη γίνεται πολιτική σπέκουλα για την τραγωδία αυτή».

Στην αναφορά του τέλος στην ακρίβεια, υπογράμμισε για ακόμη μία φορά πως «μόνη απάντηση είναι η αύξηση των μισθών».

«Κατανοώ -είπε- ότι μέχρι να αυξηθούν οι μισθοί υπάρχει μια απόσταση» και συνέστησε λίγη υπομονή ακόμα, για «να ακούσετε τις προτάσεις της κυβέρνησης για τον κατώτατο μισθό στο υπουργικό συμβούλιο της προσεχούς Τετάρτης (27/3)».

Αναλυτικά:

«Είναι η πρώτη φορά που στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακουμπάμε το ζήτημα των εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής άμυνας. Μετά τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία είναι σαφές ότι έχει δρομολογηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η συζήτηση για την ανάγκη της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξ αιτίας και των σημαντικών γεωπολιτικών κρίσεων. Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης και η πρόταση της Ελλάδος για την έκδοση ευρωομολόγου για την ευρωπαϊκή Αμυνα και μάλιστα πολλές χώρες που κάποιος εύκολα θα τις κατέτασσε στο στρατόπεδο των αρνητικών, βλέπουμε να είναι κατ’ αρχήν θετικές. Δεν αποκλείεται να γίνει ό,τι συνέβη τελικώς και με τη συζήτηση περί Ταμείου Ανάκαμψης εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού», ανέφερε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Επιπλέον ο κ. Μητσοτάκης δεν έκρυψε την ικανοποίηση του για το γεγονός, όπως είπε, ότι ύστερα από πέντε μήνες «κατορθώσαμε να διαμορφώσουμε ένα κοινό κείμενο», που ζητά ανθρωπιστική παύση, εκεχειρία προφανώς μετά την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ενώ θέτει και προ των ευθυνών του το Ισραήλ, καθώς τάσσεται κατά ενδεχόμενης χερσαίας επιχείρησης στη Γάζα.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συνέχεια στη συζήτηση που έγινε στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής επαναλαμβάνοντας ότι πρέπει να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία γύρω από την «πράσινη» ενεργειακή μετάβαση, αλλά και να θωρακισθεί το εισόδημα των ευρωπαίων και κατ επέκταση ελλήνων αγροτών.

Σε ερώτηση για συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ουκρανία κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στην Οδησσό, μετά και τη χθεσινή ανάρτηση του ουκρανού προέδρου (δείτε τη κάτω), ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε χαρακτηριστικά ότι «δεν υπάρχει καμία συμφωνία με τον Ζελένσκι, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, δεν θα μπορούσα να κάνω εν κρυπτώ συμφωνίες».

I spoke with Greek Prime Minister @KMitsotakis about the implementation of our agreements reached during his recent visit to Ukraine, as well as our ongoing defense cooperation, particularly in terms of strengthening our air defense.

On March 6th in Odesa, Prime Minister… pic.twitter.com/iWH5JHSmYM

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 21, 2024