Με μήνυμα του… Τζον ΜακΚέιν έλαβε και επίσημα το χρίσμα ο Μπάιντεν

«Είναι η μεγαλύτερη τιμή στη ζωή μου, να αποδεχτώ την υποψηφιότητα του Δημοκρατικού Κόμματος για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής». Με αυτό το λιτό μήνυμα, ο Τζο Μπάιντεν έγινε και τυπικά την Τρίτη (ξημερώματα Τετάρτης ώρα Ελλάδας) ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για το ανώτατο αξίωμα των ΗΠΑ και θα αντιμετωπίσει τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο 77ετής Μπάιντεν και μαζί του η υποψήφια αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις υπέγραψαν τα σχετικά έγγραφα αποδοχής του χρίσματος, επειτα από ψηφοφορία το αποτέλεσμα της οποίας ήταν δεδομένο: η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στο συνέδριο των Δημοκρατικών επέλεξε τον πρώην αντιπρόεδρο του Μπαράκ Ομπάμα (2009-2017) και ελπίζει ότι αυτός θα είναι ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος σήμανε την κορύφωση της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου των Δημοκρατικών, που τυπικά διεξάγεται στο Μιλγουόκι, αλλά στην πράξη γίνεται εξ ολοκλήρου ψηφιακά, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

«Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου», ήταν η αντίδραση του Μπάιντεν μέσω βιντεοσύνδεσης.

Ωστόσο αυτό που είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον ήταν η συνεχιζόμενη προσπάθεια του Μπάιντεν να διεισδύσει στους κόλπους των ψηφοφόρων του Τραμπ, επιδεικνύοντας τη στήριξη που απολαμβάνει από σημαίνουσες προσωπικότητες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ακόμα και από ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή.

Ενώ ο Τραμπ συνέχισε να τον περιγράφει ως «μαριονέτα της Ακροαριστεράς», σε μια απέλπιδα επιχείρηση να περιορίσει τις διαρροές ψήφων προς τον κεντρώο υποψήφιο των Δημοκρατικών, ο Μπάιντεν μνημόνευσε την πολυετή φιλία του με τον Τζον ΜακΚέιν, έναν θρύλο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και υποψήφιου για την προεδρία το 2008, ο οποίος απεβίωσε τέτοιες μέρες πριν από δύο χρόνια (εδώ).

Η χήρα του Τζον ΜακΚέιν έστειλε και αυτή το μήνυμά της στο διαδικτυακό συνέδριο των Δημοκρατικών συμπληρώνοντας ένα συγκινητικό βίντεο 186 δευτερολέπτων, για τη φιλία των δύο πολιτικών αντιπάλων –του Δημοκρατικού Τζο και του Ρεπουμπλικανού Τζον– το οποίο περιέγραψε τον Μπάιντεν ως έναν γερουσιαστή με διακομματικό σεβασμό και ως έναν υποψήφιο πρόεδρο έτοιμο να ενώσει και πάλι μια διχασμένη Αμερική.

John McCain was a good man, and a good friend. He made this country better. I miss him dearly. #DemConvention pic.twitter.com/TZ4cRY5fz4

— Joe Biden (@JoeBiden) August 19, 2020