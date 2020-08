Προεκλογικό σποτ του Μπάιντεν υπό τους ήχους του Μπρους Σπρίνγκστιν

Οταν ο Μπρους Σπρίνγκστιν το καλοκαίρι του 2ο02 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «The Rising» (Η Αναγέννηση), δεν είχε ασφαλώς κατά νου του πως 18 χρόνια μετά, το φερώνυμο του άλμπουμ τραγούδι, θα χρησίμευε ως υπόκρουση στο προεκλογικό σποτ του υποψηφίου των Δημοκρατικών.

Το άλμπουμ του «Αφεντικού» αναφερόταν στην επαύριο των τρομοκρατικών χτυπημάτων της 11ης Σεπτεμβρίου και επιχειρούσε να στείλει ένα μήνυμα ελπίδας στην δοκιμαζόμενη Αμερική -και το ίδιο θέλει να κάνει και τώρα.

Θέλει να δει τις ΗΠΑ να αναγεννιούνται.

Οχι με ηγέτη τον Τραμπ, αλλά τον Τζο Μπάιντεν, τον οποίο ο 72χρονος μουσικός στηρίζει ολόψυχα, γι’ αυτό και του δάνεισε, άλλωστε, και το τραγούδι του.

Με αφορμή λοιπόν την έναρξη του συνεδρίου των Δημοκρατικών, Μπάιντεν και Σπρίνγκστιν ανάρτησαν από κοινού ένα βίντεο κλιπ που «δένει» με το συγκεκριμένο τραγούδι.

Σε αυτό, για τρεισήμισι λεπτά, περνάει από τα μάτια του θεατή η Αμερική των τελευταίων μηνών – μια χώρα που έχει πληγεί εξίσου από τον κορονοϊό, αλλά και τις διαδηλώσεις μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Το κλιπ αρχίζει με σκηνές από άδειους δρόμους, σταθμούς και γήπεδα λόγω του κορονοϊού και συνεχίζει με πορείες και επεισόδια για τον Φλόιντ.

Μάλιστα, στο βίντεοκλιπ (στο 2:30) εμφανίζεται και ο ίδιος ο Σπρίνγκστιν μαζί με την σύζυγο του, Πάτι Σκιάλφα.

Come on up for #therising https://t.co/ocbt1TfWcS

— Bruce Springsteen (@springsteen) August 18, 2020