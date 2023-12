Κίνα: Τουλάχιστον 116 νεκροί από σεισμό 5,9 Ρίχτερ

Πάνω από 110 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν σεισμός έπληξε την επαρχία Γκανσού της βορειοδυτικής Κίνας τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα).

Εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν στην επαρχία εξαιτίας του σεισμού, και τουλάχιστον 4.700 κτίρια υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με την διεύθυνση επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης της επαρχίας.

Σύμφωνα με το κινεζικό δίκτυο CCTV, άλλοι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν στην πόλη Χαϊντόνγκ, στη γειτονική επαρχία Τσινγκάι.

Video captured the moment when a 6.2-magnitude hits in #China #ChinaEarthquake pic.twitter.com/vmXwDbhLFS — BIKASH KUMAR JHA (@bikash_jha_) December 18, 2023

Ο σεισμός, ισχύος 5,9 βαθμών σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, ιδίως την κατάρρευση σπιτιών, ωθώντας κατοίκους να βγουν έντρομοι στους δρόμους.

‘All-out‘ rescue efforts underway in northwest China as earthquake leaves over 100 dead https://t.co/E3wOeRRkde — TIME (@TIME) December 19, 2023

Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, με τον Σι Τζινπίνγκ να δίνει εντολή να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να σωθούν ζωές.

An earthquake killed at least 116 people in a mountainous area of northwestern China, officials and state media said on Tuesday, crumpling buildings while residents slept inside and sending people rushing into a frigid night. https://t.co/mM239vjVXn — The New York Times (@nytimes) December 19, 2023

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε κοντά στα σύνορα της επαρχίας Γκανσού και της επαρχίας Τσινγκάι.

Η ύδρευση και η ηλεκτροδότηση διακόπηκαν σε κάποια χωριά. Στην περιοχή επικρατούν πολικές θερμοκρασίες.

At least 100 people have died in in China's Gansu province after the remote region in the northwest was hit by an earthquake https://t.co/z0q61I6CFn pic.twitter.com/F4He2THXyU — Bloomberg (@business) December 19, 2023

Η σεισμική δόνηση έγινε σε χαμηλό βάθος, 10 χιλιόμετρα από την επιφάνεια, ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας τοπική ώρα, στις 17:59 ώρα Ελλάδας), κατά τα στοιχεία του USGS.

⚡️ JUST IN: Strong 6M earthquake strikes China’s Gansu-Qinghai region Source https://t.co/SCFK8gy4d7 pic.twitter.com/mMCMR45bnu — Daniella Modos – Cutter -SEN (@DmodosCutter) December 18, 2023

Ο σεισμός είχε επίκεντρο περιοχή κάπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λαντσόου, της πρωτεύουσας της επαρχίας Γκανσού, και ακολουθήθηκε από αρκετές μετασεισμικές δονήσεις μικρότερης ισχύος.

