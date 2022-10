Η Ρωσία αρπάζει άνδρες από τους δρόμους για να στείλει «κρέας για τα κανόνια» στην Ουκρανία

Αιφνίδιες εφόδους στο κέντρο της Μόσχας πραγματοποίησαν αστυνομικοί και στρατιώτες την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο των προσπαθειών των ρωσικών Αρχών να βρεθούν άνδρες για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Το αποτέλεσμα αυτής της επιχείρησης ήταν η αρπαγή σχεδόν όλων όσων είδαν, περιλαμβανομένων μουσικών που εκείνη την ώρα έκαναν πρόβες, ενός κούριερ ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή προκειμένου να παραδώσει ένα δέμα κι ενός μεθυσμένου άνδρα γύρω στα 50 με κινητική αναπηρία, έγραψε η Washington Post.

Αναφερόμενος στην προσαγωγή του τελευταίου, ο Αλεξέι, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε μαζί με δεκάδες άλλους στο πλησιέστερο στρατολογικό γραφείο, εξέφρασε την απορία του, μιλώντας στην αμερικανική εφημερίδα: «Δεν έχω ιδέα γιατί τον πήραν».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που υπέγραψαν οι ανταποκρίτριες της Post στη ρωσική πρωτεύουσα Ρόμπιν Ντίξον και Νατάλια Αμπακούμοβα, άνδρες σε ηλικία μάχης σε πόλεις και κωμοπόλεις σε ολόκληρη τη χώρα κρύβονται προκειμένου να αποφύγουν τις Αρχές οι οποίες τους στέλνουν στο μέτωπο με το ζόρι.

Τις τελευταίες ημέρες, άλλωστε, οι Αρχές άρπαξαν άνδρες ενώ αυτοί βρίσκονταν «στους δρόμους, έξω από στάσεις του Μετρό, σε λόμπι πολυκατοικιών, όπου στήνουν καρτέρι, σε ξενοδοχεία» ενώ εισέβαλλαν ακόμη και «σε καφετέριας και εστιατόρια, αποκλείοντας παράλληλα τις εξόδους τους» ώστε να επιδόσουν τα φύλλα πορείας.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, στο πλαίσιο μίας τέτοιας επιχείρησης – σκούπα στους κοιτώνες της κατασκευαστικής εταιρείας Mipstroy1, οι ρώσοι αξιωματούχοι πήραν 200 άνδρες.

Στις 9 Οκτωβρίου είχαν συγκεντρώσει δεκάδες σε έναν ξενώνα αστέγων στη Μόσχα.

"You laugh now but when your roof falls down!" Metropolitan cops conducted a mobilization round-up of hard workers from the #MIPSTROY1 company. About 250 workers were taken away from the dormitory directly to the military registration and enlistment office. pic.twitter.com/Ue0byJAHNp — Putin's IBS (@kardinal691) October 14, 2022

Ο 30χρονος Αλεξέι, υπέρμαχος της ειρήνης, ήρθε αντιμέτωπος με την ίδια πραγματικότητα – η εφημερίδα επιβεβαίωσε, μάλιστα, την κράτησή του, ωστόσο δε δημοσίευσε το επώνυμό του, όπως και τα επώνυμα άλλων πηγών της, για λόγους ασφαλείας. Την Τρίτη δύο αστυνομικοί και αρκετοί στρατιωτικοί με πολιτικά εισέβαλαν στο γραφείο του και ζήτησαν την ταυτότητά του, αφηγήθηκε. Τον διέταξαν να πάει μαζί τους ήσυχα ειδάλλως τον απείλησαν με χρήση βίας. «Πανικοβλήθηκα. Δεν είχα τεθεί υπό κράτηση ποτέ πριν. Ολοι γνωρίζουν ότι τα πράγματα είναι άσχημα αν σε συλλάβει η αστυνομία στη Ρωσία».

Μιλώντας για τους στρατεύσιμους που αντάμωσε στο στρατολογικό γραφείο που κατέληξε ο ίδιος, σημείωσε: «Είδα άνδρες οι οποίοι ήταν χαμένοι και μπερδεμένοι, και ταυτόχρονα πολύ αδύναμοι. Δεν ήθελαν να πολεμήσουν. Τους έδωσαν χαρτιά τα και υπέγραψαν όλα υπάκουα αλλά δεν ήταν συγκεντρωμένοι: απλώς κοίταγαν το κενό, σαν να είχαν παραιτηθεί».

Πολλοί ανάμεσά τους ήταν υπάλληλοι γραφείου οι οποίοι είχαν συλληφθεί στο δρόμο, κατέθεσε.

Οι απειλές σε βάρος του Αλεξέι συνεχίστηκαν για ώρες καθώς ο ίδιος δεν υπέγραφε τα έγγραφα που του δόθηκαν. Κλήθηκε η αστυνομία η οποία δεν έκανε καμία ενέργεια, ωστόσο δεν τον άφηνε να φύγει.

Σε λίγο ήρθε ο δικηγόρος που κάλεσε ο 30χρονος, ο οποίος μπήκε στο γραφείο του διοικητή βιντεοσκοπώντας τον με το κινητό του και ζητώντας να μάθει τη νομική βάση για την κράτηση του πελάτη του.

«Θύμωσε πολύ και μου είπε να φύγω από το γραφείο του ουρλιάζοντας», συμπλήρωσε ο Αλεξέι ο οποίος πλέον επιθυμεί να φύγει από τη Ρωσία, αλλά φοβάται ότι θα μπορούσε να στρατολογηθεί στα σύνορα. «Θέλω να περιμένω σε ένα ασφαλές μέρος μέχρι να τελειώσει όλο αυτό», κατέληξε.

At the Altufievo metro station in Moscow this morning. #mobilization pic.twitter.com/vLSpMVx6kn — MAKS 22🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) October 14, 2022

Ο 24χρονος Γεβγκένι επίσης δεν υπήρξε ποτέ υποστηρικτής του πολέμου. Το τίμημα που πλήρωσε βαρύ: παράτησε τη δουλειά του ως μηχανικός και αναγκάστηκε να κρυφτεί στην εξοχική κατοικία ενός συγγενή του μακριά από τη Μόσχα, διέγραψε τα προφίλ του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έκοψε τις επαφές με τους φίλους του. Ακόμη, σταμάτησε να οδηγεί, φοβούμενος τους τυχαίους ελέγχους των αστυνομικών, ενώ νιώθει φόβο και όταν αφήνει το σπίτι για να επισκεφθεί το κατάστημα του μικρού χωριού, όπως αφηγήθηκε στην Washington Post.

«Δεν θέλω να σκοτώσω ανθρώπους και δεν θέλω να με σκοτώνουν, οπότε για την ώρα πρέπει να κρύβομαι. Αλλά ακόμη και εδώ, δεν νιώθω ασφαλής. Ζούμε σε μια εποχή στην οποία οι γείτονες θα μπορούσαν να σε αναφέρουν. Μπορεί να καλέσουν την αστυνομία και να πουν ότι υπάρχει ένας νεαρός που μένει σε αυτό το σπίτι όταν θα έπρεπε να πολεμά τους φασίστες στην Ουκρανία».

«Είμαι πανικοβλημένος και η μαμά μου είναι πολύ νευρική», πρόσθεσε ο 24χρονος, ο οποίος δεν μπορεί να φύγει από τη Ρωσία, καθώς δεν έχει διαβατήριο. «Εχω άγχος και κατάθλιψη. Προσπαθώ να μην σκέφτομαι πόσο θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση, γιατί μπορεί να χάσω τα λογικά μου».

Δύο φίλοι του βρέθηκαν σε χειρότερη θέση, σύμφωνα με τον ίδιο: Επιστρατεύτηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου και κατευθύνθηκαν προς το μέτωπο έχοντας ελάχιστη εκπαίδευση.

«Εχω μερικούς φίλους που τάχθηκαν υπέρ του πολέμου πιστεύοντας ότι υπάρχουν Ναζί εκεί που σκοτώνουν φτωχούς Ουκρανούς και ότι οι Ουκρανοί πρέπει να απελευθερωθούν και ούτω καθεξής. Αλλάζουν όμως απόψεις μετά την επιστράτευση. Αρχισαν να κάνουν ερωτήσεις και να σερφάρουν στο Διαδίκτυο για πληροφορίες», ανέφερε ο Γεβγκένι.

«Δεν θέλουν να πεθάνουν, ειδικά όταν δεν καταλαβαίνουν γιατί θα έπρεπε να λάβουν αυτό το ρίσκο. Ποιο είναι το νόημα;», αναρωτήθηκε.

Εχοντας υποστεί τεράστιες στρατιωτικές απώλειες και επανειλημμένες ήττες στην Ουκρανία, η Ρωσία ξεκίνησε να κανιβαλίζει τον ανδρικό πληθυσμό της, εκτίμησαν οι δύο δημοσιογράφοι.

Οι σκληροπυρηνικοί «ειδικοί» της κρατικής τηλεόρασης απαιτούν περισσότερο ουκρανικό αίμα και περισσότερες θυσίες από τους άνδρες της χώρας, τους οποίους κατηγορούν ότι συνήθισαν να είναι μαλθακοί, ωστόσο η νέα φάση της επιστράτευσής του Πούτιν θα μπορούσε να κλονίσει «τη σιωπηλή υποστήριξη των Ρώσων στον πόλεμο, ακόμη και την κατασκευασμένη δημοτικότητά του», προσέθεσαν.

MASS #MOBILIZATION: In both #Moscow and Saint Petersburg in #Russia, people are being drafted right off of the streets, subway stations, and even at entrances of their apartment buildings. Putin's enforcers physically block paths. pic.twitter.com/Sp5XFKl6u1 — Igor Sushko (@igorsushko) October 14, 2022

Δεν απέκλεισαν, μάλιστα, το ενδεχόμενο να προκληθεί μεγαλύτερη κοινωνική αναταραχή, ιδιαίτερα στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, μεγάλες πόλεις οι οποίες «μέχρι τώρα ήταν σε μεγάλο βαθμό ανέγγιχτες από τις συνέπειες του πολέμου».

Επικαλούμενη τις αναφορές από τα γειτονικά κράτη, η Washington Post θύμισε ότι περισσότεροι από 300.000 Ρώσοι μαζί με τις οικογένειές τους εγκατέλειψαν τη χώρα μετά την ανακοίνωση της επιστράτευσης (περισσότερα εδώ).

Οι ρωσικές Αρχές αντέδρασαν συστήνοντας στρατολογικές μονάδες ακόμη και στα συνοριακά περάσματα, προκειμένου να αποτρέψουν τις αναχωρήσεις στρατευσίμων, ωστόσο «πολλοί άλλοι θέλουν να φύγουν έχοντας δει τις επιθετικές εφόδους της αστυνομίας και τις πρώτες αναφορές για τους νεοσύλλεκτους που πέθαναν στον πόλεμο».

Ο ακτιβιστής Γκρέγκορι Σβερντλίν, ο οποίος μένει στη Γεωργία αφότου έφυγε από τη Ρωσία, ίδρυσε την οργάνωση Go By The Forest τον Οκτώβριο, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικής σε όσους Ρώσους επιδιώκουν να αποφύγουν τη στράτευση. Σύμφωνα με τον ίδιο, 2.700 άνδρες αναζήτησαν τις υπηρεσίες της ομάδας μέσα σε 11 ημέρες. Επιπλέον, η Go By The Forest συμβούλεψε 60 άλλους εφέδρους πώς να παραδοθούν στους Ουκρανούς. Τουλάχιστον οκτώ τα κατάφεραν, είπε ο Σβερντλίν.

«Είναι πολύ αγχωμένοι επειδή ανησυχούν ότι θα αναγκαστούν να πυροβολήσουν άλλους ανθρώπους. Οι άνδρες δε φοβούνται μόνο για τον εαυτό τους, ανησυχούν και τη συμμετοχή τους σε αυτόν τον άδικο πόλεμο», υποστήριξε.

Τον Μάρτιο, εβδομάδες αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, ο Πούτιν υποσχέθηκε ότι δεν θα υπάρξει επιστράτευση. Τον περασμένο μήνα, ωστόσο, ο ρώσος πρόεδρος «αντάμειψε» την παθητική αποδοχή του πολέμου από τους Ρώσους παίρνοντας πίσω τη διαβεβαίωση του ότι στον πόλεμο θα λάμβανε μέρος μόνο ο επαγγελματικός στρατός.

Την Παρασκευή έκανε γνωστό, δε, ότι 222.000 από τους 300.000 που διατάχθηκαν να καταταγούν στον στρατό έχουν ήδη επιστρατευτεί και ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός δύο εβδομάδων. Την ίδια ώρα οι σκληροπυρηνικοί υποστηρικτές του πολέμου επέμεναν ότι θα χρειαστεί και νέα επιστράτευση.

Moscow police are carrying out numerous raids today to hand out conscript notes to men of fighting age. In this video, they close off a radio market & brutally detain a fleeing stranger. Earlier authorities tried to avoid large-scale mobilization in Moscow & St. Petersburg pic.twitter.com/tP3F1MUD2y — UkraineWorld (@ukraine_world) October 14, 2022

Φόβοι του Κρεμλίνου για τις αντιδράσεις

Οι επιδρομές στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη ήταν βαθιά αμφιλεγόμενες, εν μέρει επειδή οι πόλεις «μέτρησαν» σχετικά λίγα θύματα στην Ουκρανία –το βάρος των μαχών επωμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό μικρές εθνοτικές ομάδες και άνδρες χαμηλού μορφωτικού επιπέδου από φτωχές αγροτικές περιοχές.

Ο Αντρέι Κλίσας, υψηλόβαθμο στέλεχος του κόμματος του Πούτιν «Ενωμένη Ρωσία», δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι στρατολογήσεις ήταν παράνομες. «Είναι ανεπίτρεπτο να αρπάζουν τους πάντες στο δρόμο αδιακρίτως», είπε, με τις Ντίξον και Αμπακούμοβα να ερμηνεύουν την αντίδραση αυτή ως ένδειξη ότι η κυβέρνηση φοβάται την αυξανόμενη αντίδραση των πολιτών στα αστικά κέντρα, έπειτα από τις βίαιες πρακτικές των αρμόδιων για την επιστράτευση.

Εξάλλου, το γεγονός ότι οι σοροί των στρατιωτών που αναπτύχθηκαν μόλις πριν λίγες εβδομάδες στην Ουκρανία επιστρέφουν στα σπίτια τους για την ταφή θα μπορούσε να δυναμώσει το αντιπολεμικό αίσθημα της ρωσικής κοινωνίας, προσέθεσαν οι ανταποκρίτριες της αμερικανικής εφημερίδας στη Μόσχα.

Ο 29χρονος Αλεξέι Μαρτίνοφ επιστρατεύτηκε στις 23 Σεπτεμβρίου και σκοτώθηκε στις 10 Οκτωβρίου. Κηδεύτηκε την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την Post. Πέντε στρατιώτες από την περιοχή των νότιων Ουραλίων, που επιστρατεύτηκαν στις 26 και στις 29 Σεπτεμβρίου, σκοτώθηκαν στην Ουκρανία στις αρχές Οκτωβρίου, ανέφεραν οι Αρχές στο Τσελιάμπινσκ.

Σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση μιας τηλεφωνικής κλήσης που δημοσιεύτηκε από το BBC News Russian, ένας επιζήσας της επίθεσης των Ουκρανών στην ομάδα των στρατιωτών από το Τσελιάμπινσκ περιέγραψε στον φίλο του ότι όταν τράπηκε σε φυγή από το πεδίο της μάχης παντού γύρω του κείτονταν πτώματα.

«Φτάσαμε εκεί την πρώτη μέρα, χωρίς να έχουμε πυροβολήσει ποτέ, και μας έστειλαν, σαν κρέας, κατευθείαν σε μια μονάδα εφόδου, με δύο εκτοξευτές χειροβομβίδων. Τουλάχιστον είχα διαβάσει τις οδηγίες για το πώς να τους χρησιμοποιήσω», παραπονέθηκε ο στρατιώτης ο οποίος δύο ημέρες αργότερα βρέθηκε στα χαρακώματα της πρώτης γραμμής.

"We got there the first day, having never fired a shot — and they sent us, like meat, straight to an assault unit, with two grenade launchers. I had at least read the instructions." How untrained Russian conscripts die within days of getting to Ukraine.https://t.co/6Az2IMLQpY — Meduza in English (@meduza_en) October 13, 2022

Στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθημερινά αναρτώνται βίντεο με στρατεύσιμους που εκφράζουν τον θυμό τους επειδή δεν τους έχουν δοθεί κατάλληλες στολές, όπλα, ή καταλύματα και επειδή δεν έλαβαν εκπαίδευση, συνέχισε το ρεπορτάζ της εφημερίδας.

Βασιζόμενος στα παραπάνω, ο Σβερντλίν έκλεισε τις δηλώσεις του στην Washington Post μιλώντας για την «αγωνία του καθεστώτος» την ώρα που «τείνει να γίνει κοινός τόπος στη Ρωσία ότι αυτός ο πόλεμος έχει χαθεί». «Με το να μοιράζει φύλλα πορείας και να συλλαμβάνει χιλιάδες ανθρώπους για να τους στείλει στον πόλεμο το καθεστώς κερδίζει λίγο περισσότερο χρόνο. Αλλά απλώς κερδίζει χρόνο, διότι, προφανώς, αυτοί οι άνθρωποι που στρατολογήθηκαν στους δρόμους τώρα δεν θα είναι καλοί στρατιώτες καθώς δεν ξέρουν να πολεμούν», κατέληξε ο ακτιβιστής.

