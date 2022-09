Οδηγίες προς ρώσους στρατιώτες: «Πάρτε ταμπόν για τις τρύπες από τις σφαίρες»

Να ζητήσουν από τις συζύγους και τις συντρόφους τους ταμπόν προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν ως επίδεσμους σε περίπτωση που τους πυροβολήσουν κλήθηκαν νεοσύλλεκτοι στον ρωσικό στρατό, σύμφωνα με ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα εν λόγω πλάνα, μία γυναίκα η οποία αναγνωρίστηκε ως στρατιωτικός γιατρός, ακούγεται να δίνει οδηγίες σε στρατιώτες εν μέσω της «μερικής επιστράτευσης» που διέταξε ο Πούτιν, επισημαίνοντας ότι ο στρατός θα τους παρέχει μονάχα στολές, λόγω των ελλείψεων που αντιμετωπίζει, όπως έγραψε η Telegraph.

Απαριθμώντας όλα τα αναγκαία είδη που συνήθως θα παρείχαν οι Ενοπλες Δυνάμεις στο προσωπικό τους, αλλά εν προκειμένω δεν μπορούν, η αξιωματούχος δήλωσε στους άνδρες ότι οι ίδιοι θα πρέπει να κάνουν τις σχετικές προμήθειες, περιλαμβανομένων ειδών για τις πρώτες βοήθειες.

«Βάλτε τις γυναίκες και τις κοπέλες σας να αγοράσουν σερβιέτες. Τις φθηνότερες σερβιέτες και τα φθηνότερα ταμπόν. Ξέρετε όλοι σε τι χρησιμεύουν τα ταμπόν;», ρώτησε.

«Για να σταματήσει η αιμορραγία;», απαντά ένας άνδρας για να λάβει την απάντηση: «Το βάζεις μέσα στην πληγή από σφαίρα και το ταμπόν διαστέλλεται και ασκεί πίεση στα τραύματα».

«Ολα αυτά τα ξέρω από την Τσετσενία», προσέθεσε η γυναίκα, σε αναφορά στους δύο πολέμους της Ρωσίας στην περιοχή μεταξύ του 1994 και του 2000.

Oh my god. This lady telling these new Russian soldiers that they need to bring all their own armor, sleeping bags and tourniquets. Except tourniquets are sold out in pharmacies. She says to ask their girlfriends or wives for tampons to use for bullet wounds….. https://t.co/xmE1o5xScq

— Scott Carbone (@scarbone1) September 27, 2022