Η «δεξίωση του αιώνα» με 1.000 υψηλούς καλεσμένους στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ

Η δεξίωση που επρόκειτο να παραθέσει την Κυριακή το βράδυ ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να τιμήσει την βασίλισσα Ελισάβετ θεωρείται «η δεξίωση του αιώνα», αφού στο Παλάτι προσκεκλημένοι είναι 1.000 VIP καλεσμένοι. Θα είναι η πρώτη φορά που παγκόσμιοι ηγέτες, βασιλιάδες, πρεσβευτές πολλών χωρών θα κάθονταν στο ίδιο τραπέζι, όπως χαρακτηριστικά γράφει η Daily Mail.

Οι καλεσμένοι θα έφταναν περίπου στις εννιά η ώρα το βράδυ στη γκαλερί του Παλατιού του Μπάκιγχαμ και στα βασιλικά διαμερίσματα. Μεταξύ αυτών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με τη σύζυγό του Τζιλ, που έφτασαν στο αεροδρόμιο Στάνστεντ το Σάββατο με το προεδρικό αεροπλάνο Air Force One, ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Αντονι Αλμπανέζε, ο πρωθυπουργός της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Γκαστόν Μπράουν, αλλά και η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Τζασίντα Αρντερν (ήταν από τους πρώτους παγκόσμιους ηγέτες που απέδωσαν τα σέβη τους στο Λονδίνο την Παρασκευή) και η πρωθυπουργός του Μπαγκλαντές, Σεΐχ Χασίνα.

Today Jodie and I signed the condolence book at Lancaster House. In this time of great grief, we are thankful to be here paying our respects to the Queen for her services to duty, faith, family and the Commonwealth. pic.twitter.com/YF2cWvapxW

— Anthony Albanese (@AlboMP) September 17, 2022