«Εμφραγμα» στο Χίθροου – έκλεισε τέρμιναλ για λόγους ασφαλείας

Συναγερμός σήμανε στις 16.00 ώρα Ελλάδος σto αεροδρόμιο του Χίθροου, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στον χώρο του τερματικού σταθμού 2 (Terminal 2) .

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της μητροπολιτικής αστυνομίας του Λονδίνου, ο σταθμός αποκλείστηκε μέχρι νεωτέρας για λόγους ασφαλείας. Διευκρινίστηκε επίσης πως δεν υπάρχει καμία αναφορά για τραυματισμούς.

Police in Heathrow are assessing an item of luggage at Terminal 2. No reported injuries. Enquiries ongoing. Thanks for your cooperation @HeathrowAirport

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) January 6, 2019