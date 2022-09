Εξέγερση στο Ιράν: Εννέα νεκροί, ανάμεσά τους και τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας

Εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη των διαδηλώσεων μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί κατά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών στην Τεχεράνη.

Δύο αστυνομικοί «που είχαν κινητοποιηθεί για να αντιμετωπίσουν τους ταραξίες» στην Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό Ιράν, και τη Μασχάντ (βορειοανατολικά) σκοτώθηκαν την Τετάρτη με μαχαίρι, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ενα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας είχε σκοτωθεί την Τρίτη στη Σιράζ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Amazing bravery! In this recent video received from the city of Amol in Northern Iran, Iranians are defying the riot police, which are trying to run away. Iranians are risking their lives to say no to this regime. The West mustn’t negotiate with it#IranProtests #MahsaAmini pic.twitter.com/PT1EtGRD0j

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 21, 2022