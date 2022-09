Εξέγερση: Οι Ιρανές καίνε τα χιτζάμπ και κόβουν τα μαλλιά τους

Δεν λέει να κοπάσει το κύμα της λαϊκής οργής στο Ιράν, μετά τον άδικο θάνατο της Mαχσά Αμινί, η οποία συνελήφθη στην Τεχεράνη από την Αστυνομία Ηθών, «επειδή δεν είχε στερεώσει καλά το χιτζάμπ στο κεφάλι της».

Οι αρχές ανέφεραν ότι προχώρησαν στη σύλληψή της «επειδή το χιτζάμπ είχε φύγει από τη θέση του και φαίνονταν τα μαλλιά της»! Σε άρθρο του, ο βρετανικός Guardian τονίζει ότι η χώρα σείεται εδώ και τέσσερα εικοσιτετράωρα, από διαδηλώσεις σε διάφορες πόλεις, ανθρώπων που καταγγέλλουν ότι η 22χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε στη φυλακή μετά από φρικτά βασανιστήρια, στα οποία την υπέβαλαν αστυνομικοί.

Στις διαδηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από το Ιρανικό Κουρδιστάν, επειδή η Μαχσά ανήκε στην κουρδική μειονότητα, συμμετέχουν κυρίως γυναίκες, οι οποίες είναι οργισμένες.

More women in #Iran🇮🇷 set fire to their headscarves tonight during the fifth night of protests in Iran over the death of Mahsa Amini, 22, following her arrest by morality police over the mandatory hijab law. pic.twitter.com/UNXmjxWx2s

— David Patrikarakos (@dpatrikarakos) September 20, 2022