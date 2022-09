Εφτασε στη Φλόριντα ο τυφώνας Ιαν

Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια κάτοικοι της Φλόριντα των ΗΠΑ, προς τις ακτές της οποίας κινούνταν το απόγευμα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) ο τυφώνας Ιαν, αφότου έπληξε την Κούβα, βυθίζοντας τη χώρα στο σκοτάδι.

Εχοντας αναβαθμιστεί σε κατηγορία 4 ο Ιαν συνοδεύεται από ανέμους που κινούνται με 250 χιλιόμετρα την ώρα αν και αναμένεται σιγά σιγά να εξασθενήσουν, μετέδωσαν τα αμερικανικά ΜΜΕ.

The water has been literally sucked out of the Manatee River in Bradenton #Florida as powerful NE Winds drive it away from the inlets and bays. This will change rapidly as winds rotate around storm & push surge into coast. #hurricaneian ⁦ @CNN ⁩ ⁦ @CNNweather ⁩ ⁦ pic.twitter.com/rBSsF84tGK

New video just in from Fort Myers, FL shows swimmers getting into the storm surge as Hurricane #Ian approaches.

This is EXTREMELY dangerous. I can’t believe I have to say this…. DO NOT GET INTO THE WATER! pic.twitter.com/jsoUPvX8uC

— Zach Covey (@ZachCoveyTV) September 28, 2022