Νέες κυρώσεις με κόστος 7 δισ. ευρώ για τη Ρωσία πρότεινε η ΕΕ

Νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας που περιλαμβάνει πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου, περαιτέρω εμπορικούς περιορισμούς και νέες καταχωρήσεις ονομάτων στη μαύρη λίστα, πρότεινε την Τετάρτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το νέο πακέτο κυρώσεων έρχεται, ως πρώτη αντίδραση του ευρωπαϊκού μπλοκ στη διαταγή Πούτιν για «μερική επιστράτευση», η οποία ελάμβάνεται, μαζί με τις πυρηνικές απειλές της ρωσικής κυβέρνησης προς τη Δύση, ως κλιμάκωση της σύρραξης και στα ψευδή, όπως τα χαρακτήρισε η ΕΕ, δημοψηφίσματα που διεξήγαγε η Μόσχα σε περιοχές της Ουκρανίας, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σε δηλώσεις της προς τον Τύπο από τις Βρυξέλλες, η κυρία Φον ντερ Λάιεν επεσήμανε ότι οι νέες απαγορεύσεις σε εισαγωγές ρωσικών προϊόντων αναμένεται να στερήσουν τη Ρωσία από επιπλέον 7 δισ. ευρώ. Οπως ανέφερε, η Κομισιόν πρότεινε την απαγόρευση εξαγωγών προς τη Ρωσία βασικών ειδών τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για το στρατό, όπως είδη αεροναυπηγικής, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, χημικές ουσίες κ.α..

Επιπλέον, η Επιτροπή πρότεινε να απαγορευτεί στους πολίτες της ΕΕ να συμμετέχουν σε διοικητικά όργανα ρωσικών κρατικών εταιρειών.

«Προτείνουμε ένα νέο πακέτο αυστηρών κυρώσεων κατά της Ρωσίας», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας: «Δεν αποδεχόμαστε τα ψευδή δημοψηφίσματα ούτε κανενός είδους προσάρτηση στην Ουκρανία. Και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε το Κρεμλίνο να πληρώσει το τίμημα αυτής της περαιτέρω κλιμάκωσης».

Η ίδια υπενθύμισε ότι οι G7 έχουν ήδη συμφωνήσει επί της αρχής να βάλουν ένα ανώτατο όριο στην τιμή του πετρελαίου. Υπενθύμισε, επίσης, ότι η ΕΕ έχει ήδη συμφωνήσει να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου από τις 7 Δεκεμβρίου.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 28, 2022