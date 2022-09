Στο πλευρό των εξεγερμένων γυναικών και οι διεθνείς του Ιράν

To δικό τους ηχηρό μήνυμα για την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα τους έστειλαν οι ιρανοί ποδοσφαιριστές στον φιλικό αγώνα της Τρίτης με αντίπαλο την Σενεγάλη.

Οι παίκτες του Κάρλος Κεϊρόζ φόρεσαν μαύρα μπουφάν την ώρα της ανάκρουσης του εθνικού τους ύμνου, κρύβοντας τα χρώματα και το σήμα της χώρας τους.

Iran’s soccer team wore black jackets to cover up their country’s emblem during the national anthem. This is a huge statement of support for the protests in Iran and they’re extremely brave for doing this. pic.twitter.com/yV1JBGB1I9

