Δυτική Οχθη: Ισραηλινές, μέλη επίλεκτης μονάδας, σκότωσαν μαχητές της Χαμάς

Τουλάχιστον πέντε παλαιστίνιοι μαχητές σκοτώθηκαν σε επιδρομή που πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Δευτέρας η μονάδα ελαφρού πεζικού με την ονομασία «Λιοντάρια της Κοιλάδας του Ιορδάνη», στην οποία το ποσοστό γυναικών στρατιωτών είναι από τα υψηλότερα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με το ισραηλινό γενικό επιτελείο, η επιδρομή ήταν στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης επιχείρησης για τον εντοπισμό ενός πυρήνα της Χαμάς που είχε προσπαθήσει να πραγματοποιήσει επίθεση σε εστιατόριο στο Βερέντ Ιεριχώ, έναν ισραηλινό οικισμό στην κοιλάδα του Ιορδάνη κοντά στην Ιεριχώ, την περασμένη εβδομάδα.

Δύο ένοπλοι έφτασαν στην είσοδο του γεμάτου από κόσμο εστιατορίου, αλλά λόγω δυσλειτουργίας του όπλου τους δεν κατάφεραν να ανοίξουν πυρ και τράπηκαν σε φυγή.

Το Σάββατο, σε προηγούμενη επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό Ακαμπάτ Γιαμπέρ κοντά στην αρχαία πόλη της Ιεριχούς, τραυματίστηκαν αρκετοί Παλαιστίνιοι και έγιναν συλλήψεις. Ωστόσο, η Σιν Μπετ, η υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ, δεν κατάφερε να εντοπίσει τα μέλη του πυρήνα της Χαμάς.

Ετσι, τη Δευτέρα οι ισραηλινές δυνάμεις επέστρεψαν στον καταυλισμό. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού και της Σιν Μπετ, «οι στρατιώτες εντόπισαν έναν αριθμό ένοπλων υπόπτων και προκλήθηκε ανταλλαγή πυρών».

Υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με το αν σκοτώθηκαν πέντε ή επτά άτομα. Δεν υπήρξαν ισραηλινές απώλειες και τουλάχιστον τρεις τραυματισμένοι Παλαιστίνιοι παρέμειναν στο σημείο.

Επίσημη επιβεβαίωση για τον αριθμό των μαχητών που σκοτώθηκαν δεν υπήρξε από τις παλαιστινιακές αρχές, επειδή οι ισραηλινές δυνάμεις απομάκρυναν τα πτώματα από το σημείο, ανέφεραν οι Times.

Η σύγκρουση αυτή ήταν ένα ακόμα βίαιο επεισόδιο στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, κατά την οποία έχουν σκοτωθεί περίπου 40 Παλαιστίνιοι από τις αρχές του 2023.

Στις 28 Ιανουαρίου, ένας παλαιστίνιος ένοπλος πυροβόλησε και σκότωσε επτά Ισραηλινούς έξω από μια συναγωγή στη βόρεια Ιερουσαλήμ.

Εκπρόσωπος της Χαμάς στη Γάζα εξέδωσε ανακοίνωση μετά τη μάχη αναγνωρίζοντας ότι οι νεκροί ένοπλοι ήταν μέλη των Ταξιαρχιών Εζαντίν αλ Κασάμ. Είναι η πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια που η Χαμάς αναγνωρίζει ότι μαχητές στη Δυτική Οχθη ανήκουν στις τάξεις της.

«Το αγνό αίμα τους δεν χύθηκε μάταια», ανέφερε η ανακοίνωση. «Η αντίσταση είναι αποφασισμένη να απαντήσει σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα και ο εχθρός θα πληρώσει το τίμημά του».

Η επιδρομή του ισραηλινού στρατού ανέδειξε τον ολοένα και αυξανόμενο ρόλο των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Πέρυσι, η ταγματάρχης Ορ Λίβνι είχε προταθεί για να γίνει η πρώτη γυναίκα επικεφαλής του τάγματος Καρακάλ, το οποίο συγκροτήθηκε το 2000.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Times of Israel, ο αριθμός των μάχιμων γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις έχει αυξηθεί από μερικές εκατοντάδες το 2012 σε αρκετές χιλιάδες σήμερα. Στο Ισραήλ, η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική για όλους τους πολίτες 18 ετών και είναι τριετής για τους άντρες και διετής για τις γυναίκες.

