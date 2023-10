Αυστραλός πάλεψε με καγκουρό για να σώσει τον σκύλο του

Ενας Αυστραλός τα χρειάστηκε όταν βρέθηκε αντιμέτωπος στα ρηχά ενός ποταμού με ένα καγκουρό, το οποίο είχε παγιδεύσει τον σκύλο του σε κεφαλοκλείδωμα. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις όχθες του ποταμού Μάρεϊ, κοντά στην πόλη Μιλντούρα, στη νότια πολιτεία της Βικτόρια.

Φοβούμενος ότι ο σκύλος του, ονόματι Χάτσι, κινδύνευε να πνιγεί έχοντας τα πόδια του καγκουρό γύρω από τον λαιμό του, ο Μικ Μολόνι αποφάσισε να παρέμβει. «Κοίταξα προς το ποτάμι και πίσω από κάτι καλάμια μπορούσα να δω αυτό το τεράστιο καγκουρό να στέκεται εκεί με τα χέρια του μέσα στο νερό και να με κοιτάζει» ανέφερε στις Αρχές, σύμφωνα με τον Guardian.

«Μετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα ο Χάτσι ανέβηκε στην επιφάνεια και είδα πως το καγκουρό του είχε κάνει κεφαλοκλείδωμα. Νερό ανέβλυζε από το στόμα του και ούρλιαζε πολύ άσχημα» είπε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Australian Broadcasting Corporation. Ανησυχώντας ότι δεν θα τον πίστευε κανείς, ο πρώην αστυνομικός κατέγραψε το περιστατικό στο τηλέφωνό του.

Μπαίνοντας στο νερό για να τρομάξει το ύψους περίπου δύο μέτρων καγκουρό, ο Μολόνι ακούγεται στο βίντεο να λέει: «Θα σου ρίξω μπουνιά στο κεφάλι, άσε κάτω τον σκύλο μου». Καθώς πλησίαζε, το καγκουρό, που πιστεύεται ότι ήταν ράτσας ανατολικού γκρι, εκνευρίστηκε και τα νύχια του χτύπησαν τον άνδρα στο στήθος, στέλνοντας το κινητό του τηλέφωνο στο νερό.

Ο πρώην αστυνομικός εντυπωσιάστηκε από το πόσο μεγάλο και μυώδες ήταν το μαρσιποφόρο: «Οι μύες αυτού του πράγματος… Σκέφτηκα ότι αυτό το πράγμα ήταν λες και μόλις είχε βγει από τη φυλακή ή κάτι τέτοιο. Ηταν αφιονισμένο».

