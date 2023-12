Αυστραλία: Κροκόδειλοι κολυμπούσαν δίπλα σε πλημμυρισμένα σπίτια

Μεγάλες πλημμύρες σημειώθηκαν στην πολιτεία Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, η οποία πλήττεται από το ισχυρό Ελ Νίνιο που σχηματίστηκε φέτος στον Ειρηνικό.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που προκλήθηκαν από τον τροπικό κυκλώνα Jasper έριξαν μέσα σε λίγες ώρες βροχές ενός έτους σε ορισμένες περιοχές.

Η δυνατή βροχόπτωση εμπόδισε τις προσπάθειες εκκένωσης ενός οικισμού που επλήγη από την άνοδο του νερού, ενώ τα ποτάμια που σχηματίστηκαν μέσα στις πόλεις, παρέσυραν κροκόδειλους που εθεάθησαν να κολυμπούν ανάμεσα στα σπίτια.

Στο Ινγκαμ, ειδικοί αιχμαλώτισαν έναν κροκόδειλο μήκους 2,8 μέτρων και τον απομάκρυναν σε ασφαλές περιβάλλον.

Εκατοντάδες άνθρωποι διασώθηκαν, καθώς πολλά σπίτια να πλημμύρισαν, ενώ σημειώθηκε διακοπή ρεύματος σε μεγάλη έκταση και το νερό κρίθηκε ακατάλληλο για πόση.

Στην πόλη Κερνς, που έχει δεχθεί περισσότερα από δύο μέτρα βροχόπτωσης, το αεροδρόμιο έκλεισε αφού αεροπλάνα παγιδεύτηκαν στον πλημμυρισμένο διάδρομο απογείωσης.

Στην απομακρυσμένη πόλη Γουτζάλ Γουτζάλ, περίπου 175 χιλιόμετρα βόρεια του Κερνς, εννέα άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός άρρωστου παιδιού, πέρασαν τη νύχτα στη στέγη ενός νοσοκομείου, αφού τα συνεργεία εκτάκτου ανάγκης δεν μπόρεσαν να τους προσεγγίσουν.

Η ομάδα μεταφέρθηκε σε άλλο σημείο τη Δευτέρα, αλλά οι αρχές αναγκάστηκαν να αναβάλουν την εκκένωση της υπόλοιπης πόλης λόγω της κακοκαιρίας.

Ενώ η βροχή αναμενόταν να αρχίσει να υποχωρεί την Τρίτη, τα ποτάμια αναμένεται να παραμείνουν φουσκωμένα για μέρες.

Αρκετοί ποταμοί αναμένεται να σπάσουν τα ρεκόρ που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης πλημμύρας του 1977. Ο ποταμός Daintree, για παράδειγμα, έχει ήδη ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ κατά δύο μέτρα, αφού δέχθηκε 820 χιλιοστά βροχής σε 24 ώρες.

Οι κρατικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο απολογισμός της καταστροφής θα ξεπεράσει τα 670 εκατομμύρια δολάρια.

