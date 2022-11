Αυξάνεται η πίεση στον Πούτιν για την Χερσώνα

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις είναι πιθανό να εγκαταλείψουν τη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου, από όπου οι Ρώσοι ξεκίνησαν να απομακρύνουν πολίτες εδώ και αρκετές ημέρες, δήλωσε την Πέμπτη ανώτερος αξιωματούχος διορισθείς από τη Μόσχα στην περιοχή της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία.

«Πιθανότατα, οι μονάδες μας, οι στρατιώτες μας, θα φύγουν για την αριστερή (ανατολική) όχθη», σημείωσε συγκεκριμένα ο αναπληρωτής διοικητής της ρωσικής διοίκησης της Χερσώνας –μία από τις τέσσερεις περιοχές που η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προσάρτησε τον περασμένο μήνα έπειτα από τη διεξαγωγή των ψευδών και παρανόμων, κατά τους Δυτικούς, δημοψηφισμάτων– Κιρίλ Στρεμοούσοφ, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι «Solovyov Live», ένα φιλορωσικό διαδικτυακό Μέσο Ενημέρωσης.

Οι ζημιές στις κύριες διαβάσεις του ποταμού Δνείπερου, στη δυτική όχθη του οποίου βρίσκεται η πόλη της Χερσώνας, η μόνη μεγάλη ουκρανική πόλη που οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει και παραμένει ανέπαφη, σημαίνουν ότι οι ρωσικές μονάδες κινδυνεύουν να καθηλωθούν στον ποταμό από τον προελαύνοντα ουκρανικό στρατό, μετέδωσε το Reuters.

Ο Στρεμοούσοφ κάλεσε τους πολίτες που παραμένουν στην πόλη να την εγκαταλείψουν αμέσως, λέγοντας ότι θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Η Ρωσία έχει ήδη μεταφέρει χιλιάδες ανθρώπους μέσω του ποταμού τις τελευταίες εβδομάδες, κάτι που το Κίεβο κατήγγειλε ως αναγκαστικό εκτοπισμό του πληθυσμού.

The MFA of Ukraine strongly condemns the RF for conducting deportation of the Ukrainian citizens living in the temporarily occupied territories of the #Kherson & #Zaporizhzhia regions of Ukraine. Such actions by Russia grossly violate international law.https://t.co/b4Vfc6EVgo pic.twitter.com/MozjQwOiq7 — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) November 3, 2022

Αυτή την εβδομάδα, άλλοι ρώσοι ή φιλορώσοι αξιωματούχοι, επίσης διοργάνωσαν απομάκρυνση πολιτών από μια λωρίδα βάθους 15 χλμ. κατά μήκος της ανατολικής όχθης του Δνείπερου ποταμού, λέγοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ετοιμάζονται να ανατινάξουν το φράγμα Καχόβκα και να πλημμυρίσουν πόλεις και χωριά σε όλη τη νότια Ουκρανία. Το Κίεβο απέρριψε αυτές τις κατηγορίες.

Εξάλλου, νωρίτερα την Πέμπτη, ο Στρεμούσοφ ισχυρίστηκε ότι ο ουκρανικός στρατός επιτέθηκε στα ρωσικά στρατεύματα στη θέση Μπερισλάβ της Χερσώνας.

Οι ουκρανικές δυνάμεις προελαύνουν εδώ και εβδομάδες στα νότια και βορειοανατολικά, ανακαταλαμβάνοντας σημαντικό μέρος των εδαφών που είχε καταλάβει η Μόσχα τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, κατέληξε το Reuters στο τηλεγράφημα του για τις εξελίξεις επί του πεδίου στην εμπόλεμη Ουκρανία.

Ukrainians wolcoming the Armed Forces in liberated towns and villages in Kharkiv, Donetsk and Kherson Oblast' 🇺🇦 pic.twitter.com/aSHoPQP8hn — Slava Ukraini 🇺🇦 (@Heroiam_Slava) November 3, 2022

Αποχώρησε ήδη η διοίκηση του στρατού;

Σύμφωνα με την Telegraph, η οποία επικαλείται δυτικούς αξιωματούχους, η πίεση προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν αυξάνεται μετά τη διαφαινόμενη απόφαση να αποσυρθούν οι δυνάμεις του από τη Χερσώνα.

«Είναι πιθανό ότι οι περισσότεροι εκ των διοικητών των ρωσικών στρατευμάτων στη Χερσώνα έχουν ήδη αποσυρθεί κατά μήκος του ποταμού, αφήνοντας τους άνδρες τους να αντιμετωπίσουν την ουκρανική αντεπίθεση χωρίς ηγεσία και αποθαρρυμένους». Αυτά φαίνεται να συμβαίνουν τη στιγμή που ορισμένοι «έφεδροι φτάνουν στο σημείο χωρίς όπλα», ανέφερε ένας δυτικός αξιοωματούχος.

Δυτικές πηγές δήλωσαν, επίσης, ότι οι Ρώσοι αντιμετωπίζουν «κρίσιμες ελλείψεις» σε πυρομαχικά, συμπεριλαμβανομένων βλημάτων πυροβολικού, με πρόσθετες προμήθειες να αναζητούνται ακόμη και από τη Βόρεια Κορέα.

«Χωρίς να βομβαρδίζουν τα πυροβόλα όπλα και οι εκτοξευτές ρουκετών, όλα τα άλλα έχουν σταματήσει», σημείωσαν.

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος διοικητής των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία Σεργκέι Σουροβίκιν έχει από ημέρες προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο λήψης «δύσκολων αποφάσεων» λόγω της «τεταμένης» κατάστασης στην περιφέρεια της Χερσώνας.

Η ουκρανική πλευρά, αντίθετα, τόσο σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας όσο και στρατιωτικής, τήρησε σιγή ιχθύος όσον αφορά τις λεπτομέρειες των επιχειρήσεων του ουκρανικού στρατού.

Locals from #Kherson report that Russian forces have abandoned checkpoints in Chornobaivka, Stepanivka, Bilozerka and Korabelnyi district south of the Kosheva river. pic.twitter.com/C8L2a9C8DT — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 3, 2022

