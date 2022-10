Παραδοχή Σουροβίκιν: Οι Ρώσοι έτοιμοι να εκκενώσουν τη Χερσώνα

H στρατιωτική κατάσταση στην Ουκρανία, ιδίως στην περιοχή γύρω από τη Χερσώνα, στα νότια, όπου ετοιμάζεται εκκένωση πολλών περιοχών, είναι «τεταμένη» παραδέχθηκε την Τρίτη ο ρώσος στρατηγός Σεργκέι Σουροβίκιν.

«Η κατάσταση στην περιοχή της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης (σ.σ. δηλαδή στην περιοχή όπου διεξάγεται ο πόλεμος: πρόκειται για όρο που αποφεύγει να χρησιμοποιήσει η Μόσχα) μπορεί να περιγραφεί ως τεταμένη», δήλωσε ο νέος διοικητής των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Rossiya-24.

«Ο εχθρός συνεχώς προσπαθεί να επιτεθεί στις θέσεις των ρώσων στρατιωτών» συνέχισε ο Σουροβίκιν, επισημαίνοντας ότι τέτοιες επιθέσεις σημειώνονται κυρίως «στους τομείς του Κουπιάνσκ, του Λιμάν και του Μικολάιφ-Κρίβι Ριχ».

Εν μέσω της επιτυχημένης –όπως όλα δείχνουν– αντεπίθεσης των Ουκρανών, ο ρωσικός στρατός ετοιμάζεται να εκκενώσει την πόλη της Χερσώνας, την πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, προσέθεσε.

Σύμφωνα με τον εδώ και δέκα ημέρες (από τις 8 Οκτωβρίου) επικεφαλής των επιχειρήσεων της Μόσχας στην Ουκρανία, «ο ρωσικός στρατός θα διασφαλίσει πάνω απ’ όλα την ασφαλή απομάκρυνση του πληθυσμού» από τη Χερσώνα, την οποία, βέβαια, το Κίεβο θεωρεί ότι συνιστά εκτοπισμό του πληθυσμού της.

Ο διορισμένος από τη Ρωσία διοικητής της Χερσώνας Βλαντίμιρ Σάλντο επιβεβαίωσε από την πλευρά του ότι «ορισμένοι πολίτες» θα απομακρυνθούν, επικαλούμενος τον «κίνδυνο» μιας επίθεσης από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Ο Σουροβίκιν υποστήριξε, εξάλλου, ότι «το ουκρανικό καθεστώς επιχειρεί να διασπάσει την άμυνα» των ρωσικών δυνάμεων συγκεντρώνοντας «όλες τις εφεδρείες του» για αυτήν την αντεπίθεση.

Η κατάσταση είναι «πολύ δύσκολη», ιδίως στην πόλη Χερσώνα, λόγω των ουκρανικών πληγμάτων εναντίον «κοινωνικών, οικονομικών και βιομηχανικών υποδομών», ανέφερε, προετοιμάζοντας τη ρωσική κοινή γνώμη για ακόμη μία ήττα του ρωσικού στρατού: «Δεν αποκλείουμε τη λήψη μιας πολύ δύσκολης απόφασης».

Οι μελλοντικές ενέργειες του ρωσικού στρατού σε ό,τι αφορά την ίδια την πόλη της Χερσώνας «θα εξαρτηθούν από τη στρατιωτική κατάσταση», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι είναι ανάγκη «να διαφυλαχθεί στο μέγιστο η ζωή των πολιτών και των ρώσων στρατιωτών».

«Εκτός λειτουργίας το 30% των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας»

Νωρίτερα την Τρίτη ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμρ Ζελένσκι έγραψε στο Twitter ότι τις τελευταίες οκτώ ημέρες, το 30% των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας καταστράφηκαν, «προκαλώντας μαζικές διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα».

Πάρα πολλές εγκαταστάσεις ενέργειας και νερού χτυπήθηκαν σε ολόκληρη την Ουκρανία το βράδυ της Δευτέρας, προσέθεσε και κατηγόρησε τη Ρωσία για «τρομοκρατικές επιθέσεις» που επηρεάζουν σημαντικό ποσοστό ζωτικών υποδομών.

Ο ρωσικός στρατός επιβεβαίωσε ότι έπληξε ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία με μια νέα σειρά βομβαρδισμών που προκάλεσαν διακοπές της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης σε πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων και η πρωτεύουσα Κίεβο.

