«Να κάθεσαι σαν κορίτσι», όπως η Ζελένσκα στη Vogue

Για τον αμερικανό πολιτικό επιστήμονα, συγγραφέα και δημοσιολόγο Ιαν Μπρέμερ η ιδέα ήταν κακή. Η γυναίκα του Ζελένσκι, η Ολένα Ζελένσκα, δεν έπρεπε να φωτογραφηθεί σε αυτή την πόζα έξω από το προεδρικό μέγαρο του Κιέβου.

Δηλαδή και γενικώς η ιδέα της φωτογράφισης θεωρήθηκε κακή. Οσο για τη στάση, ήταν νεανική, χαβαλετζίδικη, χαλαρή.

Και ο Μπρέμερ και άλλοι σχολιαστές των επισήμων Δυτικών media τη βρήκαν ανεπίτρεπτη για σύζυγο προέδρου και ακατάλληλη για γυναίκα. Δεν αγνοούσαν ότι ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης φωτογράφισης για το γυναικείο περιοδικό Vogue ήταν προπαγανδιστικός, ωστόσο εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους.

Για όλα αυτά τα σημαντικά μάς ενημέρωσε η Τζιούζι Φάσανο της Corriere della Sera, τονίζοντας ιδιαιτέρως ότι τη φωτογράφιση της Πρώτης Κυρίας της Ουκρανίας υπέγραψε «η διάσημη φωτογράφος Ανι Λίμποβιτς».

Η Ζελένσκα απαθανατίστηκε καθισμένη στα σκαλιά του προεδρικού μεγάρου, με τους αγκώνες της να ακουμπούν στα γόνατά της. Κατόπιν τα social media μπήκαν στο παιχνίδι. Υπήρξαν κριτικές, κατηγορίες, ακόμη και ύβρεις. Οι ημέρες κύλησαν, και πάλι τα social media έδωσαν τον τόνο.

Η Φάσανο στο τελευταίο σημείωμά της έγραψε περί «αντεπίθεσης του web», δηλαδή για «ένα γιγαντιαίο κύμα αλληλεγγύης στη Ζελένσκα». Το χάσταγκ #sitlikeagirl (που σημαίνει «να κάθεσαι σαν κορίτσι») είναι αυτό που ανέλαβε την υποστήριξή της Πρώτης Κυρίας της Ουκρανίας.

Το όλο πρότζεκτ ξεκίνησε κάποια ουκρανή δημοσιογράφος ονόματι Ζόγια Ζβινιατκίβσκα και επακολούθησε μαζικό ενδιαφέρον. Ειδικά στο Facebook και στο Twitter πληθαίνουν καθημερινά οι εικόνες κοριτσιών που φωτογραφίζονται καθισμένες όπως και η Ζελένσκα.

Η Φάσανο έγραψε με ενθουσιασμό ότι αυτές οι γυναίκες είναι «αστυνομικίνες, μητέρες με παιδιά, νοικοκυρές, κορίτσια, δημοσιογράφοι». Και ότι «όλες κάθονται όπως τα κορίτσια, δηλαδή σαν τη Ζελένσκα!»

Say goodbye to stereotypes. In response to the hate that Olena Zelenska received after her recent Vogue photoshoot, Ukrainian women launched a flash mob dubbed #sitlikeagirl , ridiculing the norms that girls and women are subjected to. Ukrainian artists, journalists, policewomen. pic.twitter.com/L9Fz0PxG8H

My friend @daryazorka pointed out that very shortly after Ukrainians got shade for the #vogue cover with #OlenaZelenska a LOT of fierce women said “f*ck this” and decided to create a hashtag: #sitlikeagirl.

THIS is how feminism is done. THIS is how you lean in. #Ukraine pic.twitter.com/uy0CgmKYFc

— Tetyana Denford (Тетяна Бісик) 🇺🇦 (@TetyanaWrites) July 29, 2022