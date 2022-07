Hot φωτογραφίες της Ζαχάροβα… φούντωσαν το web καλοκαιριάτικα

Το άναμμα, το ξάναμμα, το φούντωμα, η λαύρα, το λιώσιμο, όλα αυτά τα ξελιγωμένα πράγματα ταιριάζουν με το θέρος, με τις αφυδατωμένες στοματικές κοιλότητες, με τα στεγνά λαρύγγια, με τα παγωτά ξυλάκια που λιγουρεύονται οι διψασμένες γλώσσες, κ.λπ. Καλοκαιριάτικα λοιπόν η Corriere della Sera έγραψε ότι το άλμπουμ με τις γαμήλιες φωτογραφίες της Μαρία Ζαχάροβα, της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, άναψε φωτιές στα σόσιαλ μίντια. Και ότι σχολιάζεται σαν απάντηση στον σάλο που δημιούργησε η φωτογράφιση της Ολένα Ζελένσκα, συζύγου του Ζελένσκι, στο περιοδικό μόδας «Vogue». Οπως καταλάβατε, το θέμα είναι υψίστης γεωπολιτικής σημασίας.

Ωστόσο μεταξύ των δύο περιπτώσεων υπάρχουν διαφορές. Το πρότζεκτ των Ζελένσκι είναι φρέσκο, προϊόν του πολέμου και κατά τούτο προπαγανδιστικό. Τα καρέ από τον γάμο της Ζαχάροβα είναι παλιά, του 2005, ιδιωτικά, και βρίσκονται στο Ιντερνετ ήδη από το 2016 με ευθύνη κάποιου Νικολάι Κομισάροφ, φωτογράφου του ρωσικού προξενείου στη Νέα Υόρκη όπου υπηρετούσε η Ζαχάροβα εκείνον τον καιρό. Είναι πικάντικα τα γαμήλια κλικ, όμως για την ανάρτησή τους δεν φταίει η Ζαχάροβα. Ο ίδιος ο Κομισάροφ (à propos: τι υπέροχο επώνυμο!) παραδέχεται ότι δημοσίευσε τις φωτογραφίες με δική του πρωτοβουλία: «Ηταν ιδιωτικές φωτογραφίες, όμως δημοσίευσα μερικές για την πρώτη επέτειο του γάμου τους και σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να τις βάλω και στο web. Εγινε έξαλλη!»

Η Corriere έγραψε: «Εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας από το 2015, κόρη διπλωμάτη, η Ζαχάροβα είναι γνωστή για τον αυθορμητισμό της. Τον Ιούλιο δημοσίευσε η ίδια ένα βίντεο στα σόσιαλ μίντια όπου φαίνεται να γλείφει και να ρουφάει δύο μεγάλες φράουλες». Και συνέχισε: «Οι φωτογραφίες του γάμου της με τον Αντρέι Μακάροφ, με τον οποίο έχουν μία κόρη, τη δεκάχρονη Μαριάνα, είναι ακατάλληλες για διπλωμάτη. Μέσα σε λιμουζίνα φιλάει με πάθος τον άντρα της που της αρπάζει το στήθος. Οι νεόνυμφοι δίνουν ‘‘γαλλικό φιλί’’ στο προξενείο, με ένα πορτρέτο του Πούτιν πίσω τους».

Ο γάμος έγινε το 2005, όπως σημειώσαμε, όμως «η διάδοση των γαμήλιων φωτογραφιών δημιουργεί κάποια αμηχανία στη διπλωματία της Μόσχας σήμερα». Η Corriere σχολίασε για τον γάμο της Ζαχάροβα τα εξής: «Η 46χρονη σήμερα γυναίκα είναι αντιδυτική, όμως όχι τόσο ώστε να μην παντρευτεί στη Νέα Υόρκη. Είναι η πρώτη γυναίκα εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών και κατέχει τη θέση επτά χρόνια. Εν καιρώ πολέμου βγάζει σέλφι και τις ποστάρει». Και κρίνοντας το στυλ της Ζαχάροβα την ημέρα του γάμου της έγραψε και το εξής: «Ηταν χτενισμένη όπως η Ιβάνα Τραμπ και φορούσε ένα πολύ κοντό λευκό σατέν φόρεμα με κακόγουστα μαύρα κεντήματα».

Κλείνοντας η Corriere αναρωτήθηκε για ποιον λόγο τα καρέ του γάμου της Ζαχάροβα δεν κατέβηκαν ποτέ από το web. Πιθανολόγησε, δε, ότι «κάποιος εχθρός της νύφης», Ρώσος φυσικά, τα κρατάει ακόμη στον αφρό του Διαδικτύου. Το κείμενο έκλεισε με ένα «τιτίβισμα» του Κροίσου Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, γνωστού εχθρού του Πούτιν, εξαιρετικά υβριστικό για τη Ζαχάροβα: «Μία χυδαία γυναίκα είναι πάντα μία χυδαία γυναίκα».

The spokeswoman for Russia’s Foreign Ministry shared this video on Telegram earlier today from her garden. “My harvest,” she wrote. If only Russia’s crop seizures in 2022 were limited to these strawberries. pic.twitter.com/wRiIIn2qWD

